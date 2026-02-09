2x1 per veure "Un tal Cèsar"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Un tal Cèsar" Cascai Teatre, dissabte 21 de febrer a les 20h i diumenge 22 de febrer a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Marcel Tomàs i Toni Escribano.
Tots els camins porten a Roma i en cada pedra la història ressona. L’espectacle connecta passat i present. Un arqueòleg i un operari amb plans de construir un ressort sobre unes ruïnes romanes – provoquen un conflicte hilarant, un viatge a l’antiga Roma, on reviuran figures com Juli Cèsar, Cleòpatra, Marc Antoni o Asterix. Tomàs i Escribano construeixen un espectacle d'humor demolidor amb "Un Tal Cèsar". Prepareu-vos per riure amb una de romans!
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de febrer. Promoció limitada.
