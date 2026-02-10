2x1 per veure "Tu em vas prometre una història d'amor"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Tu em vas prometre una història d'amor" Israel Solà / Helena Tornero. El diumenge 22 de febrer, a les 18 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.
Interpretació: Ester Cort, Fermí Delfa, Montse Esteve, Sandra Pujol Torguet i Roger Torns
Una comèdia de la figuerenca Helena Tornero, dirigida per Israel Solà (La Calòrica), sobre la possibilitat (o la impossibilitat) d’escriure històries d’amor en el segle XXI
Tu em vas prometre una història d’amor és la història d’una noia que coneix un noi. O la història d’un noi que coneix un altre noi. O la història d’una noia que coneix una altra noia. O la història de dues persones que no es coneixen. És una història que comença a Roma. I una història que comença a París. I una història que comença a Polònia, dalt d’un vagó de tren. Bé, en realitat és la història d’una escriptora que intenta escriure una història d’amor.
Què ens passa amb les històries d’amor? Per què generen atracció, addicció fins i tot, a unes persones i repulsió a d’altres? Què ens han ensenyat, sobre l’amor? Per què aquelles històries que abans semblaven romàntiques, ara semblen històries de terror? Es pot escriure una història d’amor, una història d’amor contemporània, i sobreviure a l’intent?
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de febrer. Promoció limitada.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau