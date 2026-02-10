Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El principi d'Arquímedes" Josep Maria Miró, dissabte 14 de març a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 26€.

Intèrpret: Eric Balbàs, Alícia González Laá, Marc Tarrida Aribau i Llorenç González

Ha arribat el dia que els “Cavallets de mar”, el grup infantil de natació, comencin a nedar sense bombolla. Quan un nen s’hi nega espantat, l’entrenador Jordi intenta calmar-lo amb una abraçada i un petó, fet que desperta les queixes d’alguns pares. L’Anna, directora del club, demana explicacions a en Jordi, convençut d’haver actuat amb sensibilitat, mentre la tensió creix entre la confiança i la desconfiança.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 20 de febrer. Promoció limitada.

