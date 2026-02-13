2x1 per veure "Hem de xerrar"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Hem de xerrar" Cia. Sistèmics, divendres 27 i dissabte 28 de febrer a les 20h i diumenge 1 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Jordi Corona i Miquel Noguer
Dos personatges units per les seves limitacions. Dos homes tancats en el seu univers, atrapats en ells mateixos i entossudits en construir ponts de comunicació. Una coreografia fallida on tothom segueix el ritme equivocat.
En un espai de la societat dos personatges reflecteixen l’estupidesa humana que tots tenim a dins i que sovint no ens la volem veure.
Hem de xerrar és un espectacle de teatre per a públic adult que beu del llenguatge del clown per donar vida a dos personatges tan absurds com humans.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 25 de febrer. Promoció limitada.
