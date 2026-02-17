2x1 per veure "Leonora"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Leonora" Alberto Conejero. El dissabte 28 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.
Interpretació: Natalia Huarte
Leonora és un acostament poètic i lliure a l'univers de la cèlebre pintora, escultora i escriptora surrealista Leonora Carrington, amb una atenció especial als anys de joventut de la creadora i al seu pas per Espanya just després de la Guerra Civil. L'obra no té la pretensió de la captura biogràfica sinó de presentar en escena –fer present, donar present– fragments de l'esperit indòcil i sublim de la creadora. Leonora és una carta d'amor a la resistència, a la rebel·lia i al desig de llibertat de Carrington en temps de penombra.
Inspirada en els diaris Memorias de Abajo de la mateixa Carrington, l'obra aborda temes com el naixement de la vocació artística, la violència psiquiàtrica i la imaginació com a enllaçadora de temps i de mons. La força magnètica de l'existència i de la creació —encara que potser seria més pertinent utilitzar aquests termes en plural— de Leonora Carrington ens segueixen convocant perquè hi entreveiem no només les llums i les ombres de tota una època, sinó la força de voluntat d'un ésser humà extraordinari i el misteri brillant d'una obra artística excepcional. “Si aquest escenari no fos un escenari seria un llenç”.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 26 de febrer. Promoció limitada.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu