Incendi ManlleuGirona - Barça
2x1 per veure "Leonora"

Leonora

Leonora

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Leonora" Alberto Conejero. El dissabte 28 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.

Interpretació: Natalia Huarte

Leonora és un acostament poètic i lliure a l'univers de la cèlebre pintora, escultora i escriptora surrealista Leonora Carrington, amb una atenció especial als anys de joventut de la creadora i al seu pas per Espanya just després de la Guerra Civil. L'obra no té la pretensió de la captura biogràfica sinó de presentar en escena –fer present, donar present– fragments de l'esperit indòcil i sublim de la creadora. Leonora és una carta d'amor a la resistència, a la rebel·lia i al desig de llibertat de Carrington en temps de penombra.

Inspirada en els diaris Memorias de Abajo de la mateixa Carrington, l'obra aborda temes com el naixement de la vocació artística, la violència psiquiàtrica i la imaginació com a enllaçadora de temps i de mons. La força magnètica de l'existència i de la creació —encara que potser seria més pertinent utilitzar aquests termes en plural— de Leonora Carrington ens segueixen convocant perquè hi entreveiem no només les llums i les ombres de tota una època, sinó la força de voluntat d'un ésser humà extraordinari i el misteri brillant d'una obra artística excepcional. “Si aquest escenari no fos un escenari seria un llenç”.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 26 de febrer. Promoció limitada.

