2x1 per escoltar "Orquestra de Girona"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Orquestra de Girona".
Intèrprets: Orquestra de Girona: Anna Costal, comentaris i projeccions. Joel Bardolet, violí solista. Xavier Puig Ortiz, director
Del Canigó al Mediterrani. Antologia de Música Catalana
Sota el títol Antologia de Música Catalana, l’Orquestra de Girona presenta un recull d’obres molt inspirades amb una orquestració brillant per part dels seus autors que, alhora, susciten un lirisme de magnitud important. Obres que recorren els corrents artístics des del modernisme fins a les avantguardes del segle XX. Inevitablement, la música clàssica catalana d’aquest període és un reflex de la riquesa cultural i de les transformacions socials, polítiques i estètiques de l’època. Un temps caracteritzat per la convivència de diversos corrents musicals, com el modernisme, el noucentisme, el nacionalisme musical i les avantguardes, influïts tant per tradicions locals com per tendències europees.
Dissabte 7 de març, a les 19 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 20€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 5 de març. Promoció limitada.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada