El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Orquestra de Girona".

Intèrprets: Orquestra de Girona: Anna Costal, comentaris i projeccions. Joel Bardolet, violí solista. Xavier Puig Ortiz, director

Del Canigó al Mediterrani. Antologia de Música Catalana

Sota el títol Antologia de Música Catalana, l’Orquestra de Girona presenta un recull d’obres molt inspirades amb una orquestració brillant per part dels seus autors que, alhora, susciten un lirisme de magnitud important. Obres que recorren els corrents artístics des del modernisme fins a les avantguardes del segle XX. Inevitablement, la música clàssica catalana d’aquest període és un reflex de la riquesa cultural i de les transformacions socials, polítiques i estètiques de l’època. Un temps caracteritzat per la convivència de diversos corrents musicals, com el modernisme, el noucentisme, el nacionalisme musical i les avantguardes, influïts tant per tradicions locals com per tendències europees.

Dissabte 7 de març, a les 19 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 5 de març. Promoció limitada.

