2x1 per veure "Vània"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Vània" Joel Joan, dissabte 28 de març a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 30€.
Intèrpret: Joel Joan
Una recreació de la magistral obra d’Anton Txèkhov L’oncle Vània situada en l’actualitat i fora de la Rússia tsarista en què un sol actor interpreta els vuit personatges del text original.
Tot un repte interpretatiu en el qual un únic actor, Joel Joan, sota la direcció de Nelson Valente, ens farà viure i emocionar-nos amb el drama individual de cada un dels personatges.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 6 de març. Promoció limitada.
