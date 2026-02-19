Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per escoltar "La Creació de Haydn"

La Creació de Haydn

La Creació de Haydn

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "La Creació de Haydn".

Intèrprets: Edmon Colomer, direcció. Ferran Albrich, Albert Casals i Maria Hinojosa, solistes. Vespres d’Arnadí. Coral Cantiga

Vespres d'Arnadí i Coral Cantiga

Descobreix la majestuositat de La Creació de Franz Joseph Haydn, un dels oratoris més emblemàtics inspirat en el relat bíblic de la creació del món. Haydn, en el seu viatge a Londres a la dècada del 1790, queda totalment fascinat pel Messies de Händel, i decideix emprendre el viatge compositiu d’escriure el seu propi oratori. La Creació combina una música sublim amb un profund missatge sobre l’origen de la vida. Un concert per submergir-se en una experiència musical única que celebra la bellesa i el misteri de l’univers.

Diumenge 15 de març, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 12 de març. Promoció limitada.

