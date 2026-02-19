2x1 per escoltar "La Creació de Haydn"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "La Creació de Haydn".
Intèrprets: Edmon Colomer, direcció. Ferran Albrich, Albert Casals i Maria Hinojosa, solistes. Vespres d’Arnadí. Coral Cantiga
Vespres d'Arnadí i Coral Cantiga
Descobreix la majestuositat de La Creació de Franz Joseph Haydn, un dels oratoris més emblemàtics inspirat en el relat bíblic de la creació del món. Haydn, en el seu viatge a Londres a la dècada del 1790, queda totalment fascinat pel Messies de Händel, i decideix emprendre el viatge compositiu d’escriure el seu propi oratori. La Creació combina una música sublim amb un profund missatge sobre l’origen de la vida. Un concert per submergir-se en una experiència musical única que celebra la bellesa i el misteri de l’univers.
Diumenge 15 de març, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 12 de març. Promoció limitada.
