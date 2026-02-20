Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge GironaRodaliesagenda GironaOriol Cardonadelictes GironaSagrada Famíliatherians
instagramlinkedin

2x1 per veure "Les cases dels altres"

Les cases dels altres

Les cases dels altres

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Les cases dels altres" La Intempèrie, divendres 6 i dissabte 7 de març a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Paula Fossati i Eva Ferré/Berta Camps.

Les cases dels altres és un collage. Una història explicada per diferents testimonis que ens obren les portes de casa seva per ensenyar-nos alguns dels seus racons. Un viatge cap a la quotidianitat i la intimitat. Una bateria de qüestions que volen indagar sobre la necessitat per sentir que formes part d’un lloc, d’algú, d’un comú.

Les preguntes que ens han dut a crear aquest espectacle rauen en la idea i la por que existeixi la possibilitat de ser expulsades.Què és casa per tu?

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 4 de març. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents