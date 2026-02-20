2x1 per veure "Les cases dels altres"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Les cases dels altres" La Intempèrie, divendres 6 i dissabte 7 de març a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Paula Fossati i Eva Ferré/Berta Camps.
Les cases dels altres és un collage. Una història explicada per diferents testimonis que ens obren les portes de casa seva per ensenyar-nos alguns dels seus racons. Un viatge cap a la quotidianitat i la intimitat. Una bateria de qüestions que volen indagar sobre la necessitat per sentir que formes part d’un lloc, d’algú, d’un comú.
Les preguntes que ens han dut a crear aquest espectacle rauen en la idea i la por que existeixi la possibilitat de ser expulsades.Què és casa per tu?
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 4 de març. Promoció limitada.
