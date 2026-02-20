Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge GironaRodaliesagenda GironaOriol Cardonadelictes GironaSagrada Famíliatherians
instagramlinkedin

2x1 per veure "Soc la Mercè"

Soc la Mercè

Soc la Mercè

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Soc la Mercè" Elena Ballester, diumenge 8 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Elena Ballester

L’obra narra la història de la Mercè, una noia de poble, innocent i ingènua que ha viscut tota la vida a pagès i que arriba a Barcelona per fer de minyona en una casa de l’alta burgesia barcelonina. L’espectacle fa una crònica fidel i de costums de la Catalunya de la Postguerra i posa llum al poc conegut moviment de resistència, Agrupació Guerrillera de Catalunya . I si, fa riure, però també toca el cor, i de quina manera!

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 5 de març. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents