2x1 per veure "Soc la Mercè"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Soc la Mercè" Elena Ballester, diumenge 8 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Elena Ballester
L’obra narra la història de la Mercè, una noia de poble, innocent i ingènua que ha viscut tota la vida a pagès i que arriba a Barcelona per fer de minyona en una casa de l’alta burgesia barcelonina. L’espectacle fa una crònica fidel i de costums de la Catalunya de la Postguerra i posa llum al poc conegut moviment de resistència, Agrupació Guerrillera de Catalunya . I si, fa riure, però també toca el cor, i de quina manera!
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 5 de març. Promoció limitada.
