2x1 per escoltar "Maria Jaume"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Maria Jaume".
Maria Jaume és una de les veus femenines clau de l'escena musical catalana actual. Guanyadora del Premi Enderrock de la Crítica al Millor disc de l'any i del Premi a Millor disc en català als Premios MIN per Nostàlgia Airlines (2024), la cantant de Mallorca ha captivat al públic gràcies a la seva vibrant proposta d'indie-pop electrònic i un univers líric ple d'ironia i quotidianitat.
Aquest 2026 presenta Sant Domingo Forever, el seu quart disc, que obre una nova etapa artística i sonora amb referències a la tradició i un realisme màgic propi del Mediterrani. L'Auditori de Girona acull l'estrena absoluta del nou espectacle i es converteix en el punt d'inici de la nova gira, una oportunitat per descobrir en directe l'evolució d'una artista en plena maduresa creativa.
Dissabte 21 de març, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 20€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de març. Promoció limitada.
