Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
gasolineres barates Gironaocupes GironaRyanairfestival StrenesJordi RocaRally Costa Brava
instagramlinkedin

2x1 per veure "No cal anar a l'Havana"

No cal anar a l'Havana

No cal anar a l'Havana

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "No cal anar a l'Havana" La Genoveva, dissabte 14 de març a les 20h i diumenge 15 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Cristina Arenas, Miquel Malirach i Josep Sobrevals.

No cal anar a l’Havana” és un homenatge a les nits d’estiu, als nostres avis i a les havaneres. Un espectacle que combina música, comèdia i moments poètics per reivindicar la tradició amb una mirada actual.

Entre glops de rom i acords d’havanera, els actors juguen, canten i conversen amb el públic, transformant l’escenari en una taverna viva i acollidora. Una trobada festiva, plena de ritme i complicitat, que fa del record un lloc comú i del passat, un brindis col·lectiu cap al futur.Un viatge musical i poètic entre havaneres, humor i records d’estiu. I sí, també hi haurà rom cremat per a tothom. Perquè això no és només teatre: és una nit d’estiu per compartir.

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 12 de març. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents