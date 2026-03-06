2x1 per veure "No cal anar a l'Havana"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "No cal anar a l'Havana" La Genoveva, dissabte 14 de març a les 20h i diumenge 15 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Cristina Arenas, Miquel Malirach i Josep Sobrevals.
“No cal anar a l’Havana” és un homenatge a les nits d’estiu, als nostres avis i a les havaneres. Un espectacle que combina música, comèdia i moments poètics per reivindicar la tradició amb una mirada actual.
Entre glops de rom i acords d’havanera, els actors juguen, canten i conversen amb el públic, transformant l’escenari en una taverna viva i acollidora. Una trobada festiva, plena de ritme i complicitat, que fa del record un lloc comú i del passat, un brindis col·lectiu cap al futur.Un viatge musical i poètic entre havaneres, humor i records d’estiu. I sí, també hi haurà rom cremat per a tothom. Perquè això no és només teatre: és una nit d’estiu per compartir.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 12 de març. Promoció limitada.
