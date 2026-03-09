Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "(H)ovo, retaule d'una dona sense òvuls"

(H)ovo, Retaule d'una dona sense òvuls

(H)ovo, Retaule d'una dona sense òvuls

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "(H)ovo, retaule d'una dona sense òvuls" d'Àngels Gordillo - Las Mirada Compartidas, dissabte 21 de març a les 20h i diumenge 22 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Autoria, direcció i interpretació: Ángeles Gordillo.

Una dona en el climateri travessa una passarel·la, repetidament. Entre un món que es tanca i un altre que encara no s’obre, el seu cos esdevé escenari: hi bateguen records, mandats i silencis, però també l’impuls d’alliberar-se de capes i reinventar-se.

El camí és estrany, sense brúixola. De vegades crema, resseca o irrita; d’altres obre espais nous de respir i de plaer. En aquest trànsit, la seva veu agafa força, reclamant lloc i escolta.

(h)ovo, Retaule d’una dona sense òvuls és teatre documental i interdisciplinari que posa el focus en una experiència silenciada. Escenes que s’entrellacen per donar veu i presència als cossos que deixen de menstruar i que reclamen ser vistos.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 19 de març. Promoció limitada.

