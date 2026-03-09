2x1 per veure "(H)ovo, retaule d'una dona sense òvuls"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "(H)ovo, retaule d'una dona sense òvuls" d'Àngels Gordillo - Las Mirada Compartidas, dissabte 21 de març a les 20h i diumenge 22 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Autoria, direcció i interpretació: Ángeles Gordillo.
Una dona en el climateri travessa una passarel·la, repetidament. Entre un món que es tanca i un altre que encara no s’obre, el seu cos esdevé escenari: hi bateguen records, mandats i silencis, però també l’impuls d’alliberar-se de capes i reinventar-se.
El camí és estrany, sense brúixola. De vegades crema, resseca o irrita; d’altres obre espais nous de respir i de plaer. En aquest trànsit, la seva veu agafa força, reclamant lloc i escolta.
(h)ovo, Retaule d’una dona sense òvuls és teatre documental i interdisciplinari que posa el focus en una experiència silenciada. Escenes que s’entrellacen per donar veu i presència als cossos que deixen de menstruar i que reclamen ser vistos.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de març. Promoció limitada.
