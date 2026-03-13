2x1 per veure "Fantasmes de Guerra"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Fantasmes de Guerra" La Baldufa. El diumenge 22 de març, a les 18 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 12€.
Interpretació: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan i Pau Elias (músic)
Un homenatge a les grans amistats i una mirada a la nostra Guerra Civil en clau d'humor
Seròs, Lleida. Tres amics inseparables creixen plegats entre jocs, rialles i somnis compartits. Fins que un dia, gairebé sense entendre com, esclata una guerra; un conflicte entre germans que separa els seus camins. Quan el temps els retroba, ja de grans, en una residència d'avis, els fantasmes del passat tornen a aparèixer.
Com es diuen les coses que mai s'han dit? Per què ens costa tant escoltar l'altre? I demanar perdó?
Fantasmes de Guerra és un homenatge a les grans amistats i una mirada a la nostra Guerra Civil en clau d'humor. Inspirat en l'obra Érem Feres (Pagès Editors, 2023), de l'historiador Oriol Riart, parteix dels diaris reals de combatents dels dos bàndols per construir una dramatúrgia original, propera i humana.
Un espectacle intergeneracional de La Balduda dirigit per Lucía Miranda, que convida infants, joves i adults a compartir una història sobre l'amistat, l'absurditat dels conflictes i un últim intent de reconciliació. O serà ja massa tard?
La Baldufa es crea a Lleida l'any 1996. Durant aquests 30 anys han apostat per crear espectacles d'arts escèniques innovadors i de qualitat, concebuts per ser gaudits per persones de totes les edats, amb especial atenció al públic infantil i familiar. Un dels aspectes que marquen l'ADN de La Baldufa és que tota la seva creació té un rerefons de compromís social. Les seves creacions barregen aquesta consciència social amb un univers visual propi, sempre al servei de la dramatúrgia. El clown i el teatre gestual són els seus llenguatges, però també els agrada experimentar i fer mestissatge artístic, combinant disciplines diverses.
Edat recomanada: a partir de 8 anys.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de març. Promoció limitada.
