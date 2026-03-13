2x1 per veure "Lumiero"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Lumiero" La Menuda, diumenge 12 d'abril a les 12:30h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 12€.
Intèrprets i músics:Pere Hosta, Faló Garcia i Pellejà, Jana Noguera, Maria Cruz i Edgar Casellas
Qui és Lumiero? Un personatge entranyable i somiador, un explorador de la llum i la foscor que transmet l’alegria del batec del seu cor a tothom qui l’envolta. Amagat darrere el seu vell fanal, ens convida a descobrir la màgia de la penombra: un món on les llums i les ombres expliquen històries invisibles a simple vista.
Però Lumiero no viatja sol en aquest univers de llum i colors. L’acompanya la seva estimada filla, la Lumina, a qui vol transmetre els seus secrets amagats darrere una làmpada incandescent. Junts, entre ombres ballarines i reflexos juganers, teixiran un relat ple de màgia, humor i poesia.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 20 de març. Promoció limitada.
