El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Post Clàssic" Tortell Poltrona, dissabte 25 d'abril a les 18h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 12€.

El mític pallasso Tortell Poltrona, pioner europeu del clown contemporani, presenta una recopilació dels seus millors esquetxos en un espectacle carregat d’energia, humanitat i poesia. Post Clàssic destil·la l’essència del pallasso tradicional i la fusiona amb la vitalitat d’un artista que ha marcat generacions amb el seu humor tendre, absurd i compromès. Un viatge escènic entre passat i present, amb la complicitat del públic i una mirada lúcida rere el nas vermell.

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 2 d'abril. Promoció limitada.

