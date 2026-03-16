2x1 per veure "Travessa, camí a l'inconegut"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Travessa, camí a l'inconegut" Las Lo Las, dissabte 28 de març a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Composició musical i interpretació: Maria Cruz Millet
Travessa és una invitació a acceptar la incertesa com a impuls creatiu i a descobrir que de vegades, és precisament en l’inconegut, on trobem la nostra veritable direcció.
El paisatge sonor acompassa el trajecte, creant un diàleg entre el cos i l’espai i la necessitat inajornable d, avançar pel terreny inestable de la transformació.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 26 de març. Promoció limitada.
