2x1 per escoltar "Trio Fortuny & Gio Symphonia"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Trio Fortuny & Gio Symphonia".

Diumenge 12 d'abril, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.

Intèrprets: GIO Symphonia. Trio Fortuny: Joel Bardolet, violí. Pau Codina, violoncel. Marc Heredia, piano. Francesc Prat, director

Com pot variar la nostra recepció d'una peça que hem escoltat sempre igual, si en canviem l'experiència auditiva? Com es viu la primera audició d'una peça quan el context d'aquesta experiència auditiva no és la més comuna? Aquest exercici o joc és el proposat en l'encàrrec a en Joan Magrané: escriure una obra nova perquè vagi intercalada entre els moviments del triple de Beethoven com si les dues obres juntes en fossin una. La GIO Symphonia, acompanyada del Trio Fortuny en el seu desè aniversari, serà l'encarregada de donar vida a aquesta experiència musical, sota la direcció de Francesc Prat.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 9 d'abril. Promoció limitada.

