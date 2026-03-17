2x1 per veure "Umuko"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Umuko" Dorothée Munyaneza. El divendres 10 d'abril, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.
Concepte, direcció artística i interpretació: Dorothée Munyaneza.
Interpretació i col·laboració artística: Jean Patient Nkubana, Impakanizi, Abdoul Mujyambere, Rud Bass.
Umuko és un espectacle de dansa i música en directe inspirat en el vibrant arbre vermell del mateix nom, que dóna forma al paisatge de Ruanda
Invocant l'umuko, l'arbre sanador, l'arbre ancestral, el guardià de les històries, Dorothée Munyaneza convida a cinc joves artistes -poetes, ballarins, músics- de l'escena ruandesa perquè teixeixin el llegat del passat amb la creativitat i l'audàcia del futur. Passat i futur, tradició i renovació es fusionen en una vetllada potent i poètica que utilitza cossos, música i llum per explorar qüestions de patrimoni cultural, identitat i trobada.
Amb base a Marsella, Dorothée Munyaneza és una artista multidisciplinària que utilitza la música, el cant, el text i el moviment per abordar la ruptura com una força dinàmica. Munyaneza es nodreix d'històries reals, capturant el cos, la memòria i el nostre temps per crear un espai de ressonància. El 2024 rep el Premi Europeu de Danza Salavisa de la Fundació Gulbenkian de Lisboa.
Originària de Ruanda es trasllada a Anglaterra amb la seva família el 1994, amb 12 anys. Es forma a la Jonas Foundation de Londres abans d'instal·lar-se a França. El 2006 coneix a François Verret amb qui col·labora en diverses peces. Des de llavors, treballa també amb altres artistes. El 2013 funda a Marsella la companyia Kadidi. El seu repertori inclou Samedi Détente (2014), Unwanted (2017), Mailles (2020), a capella (2022), Toi, moi, Tituba... (2023), umuko (2024) i Version(s) (2025). Artista associada al Théâtre de la Ville de Paris, entre el 2018 i el 2021, Munyaneza està actualment vinculada al Théâtre National de Chaillot, a la Maison de la Danse i a la Biennale de la Danse de Lió, i en residència a la Fondation Camargo, entre el 2022 i el 2024.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 8 d'abril. Promoció limitada.
