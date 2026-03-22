2x1 per escoltar "Rocío Márquez"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Rocío Márquez".
Diumenge 19 d'abril, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 22€.
Intèrprets: Rocío Márquez, veu. Pedro Rojas Ogáyar, guitarres
Cantaora inquieta, Rocío Márquez desafia els límits del flamenc des de la tradició, l’experimentació i el pensament crític. En el seu últim projecte, Himno vertical, l’artista qüestiona el concepte d’autoria i es posa a l’escolta del dictat interior, com suggeria el poeta Roberto Juarroz. El resultat és una obra radicalment honesta, amb onze peces que beuen de diversos pals flamencs -seguiriya, fandangos, soleá, guajira, buleria, entre d’altres- i amb lletres escrites per ella mateixa, excepte tres poemes de Shakespeare, Juan de la Encina i Schiller. Una ofrena a la creació com a acte vital, una travessa cap a allò desconegut des del cos i la veu.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 16 d'abril. Promoció limitada.
