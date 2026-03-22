Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mort OlotRegidors SaltTurisme nord-americàBaskonia-Bàsquet GironaValència - Spar GironaConcurs xuixoMotel Figueresagenda Girona
instagramlinkedin

2x1 per veure "Cor dels amants"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Cor dels amants" Tiago Rodrigues. El divendres 17 d'abril, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.

Interpretació: Ernest Villegas, Marta Marco. 

El dramaturg i director portuguès Tiago Rodrigues recupera els personatges de la seva primera obra i els fa créixer amb ell

Tiago Rodrigues, un dels directors europeus més reconeguts, ha reescrit el seu primer text de l’any 2007. En aquesta nova versió, interpel·la els personatges –i a si mateix– sobre el pas del temps i els seus efectes en l’amor, en l’altre i en això de fer teatre.

Aquesta nova versió del text es va estrenar l'any 2021 a França i se n'han fet noves produccions també a Portugal i Grècia. Aquí arriba en producció del Teatre Lliure, amb Ernest Villegas i Marta Marco.

“Preguntar als meus personatges sobre allò que han viscut és com preguntar-me a mi mateix sobre allò que ha viscut el meu teatre des que vaig començar a escriure. Els personatges, encara estan enamorats? Aquell jove que era jo, que va gosar escriure aquesta peça, està encara posseït per la mateixa necessitat de fer teatre? No sé si estic preparat per sentir la resposta, però no puc evitar fer-me la pregunta.” - Tiago Rodrigues.

Una parella jove s’enfronta a una situació de vida o mort. De manera simultània, cada amant ens presenta versions lleument diferents dels mateixos fets. Una peça lírica i polifònica que celebra la força vital de l’amor quan la normalitat surt de mare i el nostre món és posat en dubte.

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 15 d'abril. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents