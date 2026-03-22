2x1 per veure "En Joan sense por i la casa encantada"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "En Joan sense por i la casa encantada" La Roda Produccions, diumenge 10 de maig a les 12h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 12€.
Repartiment:Joan Olivé, Christian Lujan, Aina Ros, Ariadna Suñé, Jordi González, Guillem Martí, Clàudia Bargalló i Marta Espinosa
La família Martin està preocupada; el seu fill, en Joan, no sap què és la por. Per poder enfrontar-se directament a ella, la família contracta una agència d’aventures que els organitzarà un fantàstic cap de setmana en una casa encantada.
Acabarà, en Joan, coneixent la por? Fantasmes, monstres, malediccions… tot és a punt per poder gaudir d’una aventura terroríficament divertida!!
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 17 d'abril. Promoció limitada.
