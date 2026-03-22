2x1 per veure "Martyrs"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Martyrs" Cia. Mar Gómez, divendres 15 de maig a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 18€.
Intèrprets:Mar Gómez, Xavier Martínez, Silvia Capell i Mai Matsuki
Humor i drama s’amalgamen en aquesta al·legoria sobre les contradiccions humanes. En una accelerada succesió d’escenes plantejades amb una narrativa fragmentària, un grup de màrtirs, presents al nostre imaginari col·lectiu, es comportarà com un colla d’antiherois còmics impregnats d’ironia i sarcasme: Marilyn Monroe se sexualitzarà maldestrament mentre un descontrolat ventilador aixeca la seva faldilla, Sant Sebastià canviarà les seves sagetes per desembussadors, una beata mostrarà el seu costat més pervers davant del seu objecte de devoció…
Aquesta desfilada de màrtirs tronats i martiris extravagants desembocarà en l’univers conflictiu de la nostra vida contemporània. S’explotarà el potencial dramàtic dels martiris del nostre temps, assumint-ne alguns de tan dispars com el tediós muntatge d’un moble IKEA, la submissió a l’imperi de la imatge i la bellesa, el maleït amor romàntic o les contradictòries relacions socials.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 24 d'abril. Promoció limitada.
