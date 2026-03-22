El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Riure Caníbal" Col·lectiu Las Huecas. El divendres 24 d'abril, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 15€.
Interpretació: Sofía Asencio, Júlia Barbany, Núria Corominas, Judit Martín, Andrea Pellejero.
Riure caníbal és una peça en què conflueixen la comèdia, el thriller de terror psicològic i la sàtira política
L'acció se situa en un escenari que esdevé una plausible i precària sala d'espera d'una convenció internacional de l'extrema dreta. En aquesta mena de no lloc, els personatges, sotmesos a les seves pròpies escenificacions, narracions i performativitats, es veuran conduïts al ridícul, al deliri i, finalment, a la seva pròpia autodestrucció.
Nota de Las Huecas: "És indubtable que estem davant d'un apogeu reaccionari a tot Europa i al nord en global. La normalització de discursos ultraconservadors, racistes, islamòfobs i masclistes inunden els mitjans, les xarxes socials i els parlaments. Davant d'aquest panorama, Las Huecas creiem que el teatre pot ser un lloc on proposar una venjança o una restitució de l'ordre de les coses. Així doncs, denunciem una usurpació laboral intolerable; la ultradreta fa ús de la performativitat escènica, del posthumor i de la ficció en les formes de comunicació i divulgació. És per això que les comediants responem amb un exercici de reivindicació de l'humor com a arma antifeixista. Alhora, recordem que aquí, les idiotes professionals, som nosaltres. Per això fem ús d´una teatralitat estranyada, on importa la potència visual i el joc entre les convencions de la comèdia i els llocs comuns del terror psicològic, proposant un exercici còmic que opera mitjançant la fragmentació de la màscara, la paròdia degradada, el cos grotesc i la sàtira política absurda."
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 22 d'abril. Promoció limitada.
