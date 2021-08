Siguis famós o no, els anys passen per a tots. Aquest novembre es compleixen 20 anys des que es va estrenar el primer lliurament de Harry Potter "Harry Potter i la Pedra filosofal" el 2001 i hem volgut recopilar imatges de 10 (+ un de regal) dels actors amb canvis més sorprenents de la saga.

Neville Longbottom (Matthew Lewis)

Matthew Lewis, que va interpretar a Neville Longbottom des de la primera fins a l'última pel·lícula de la saga, té ara 32 anys. Se l'ha vist en altres pel·lícules com "Antes de Ti", sèries com "Happy Valley" i algunes obres de teatre. Està casat amb Angela Jones des de 2018.

Dudley Dursley (Harry Melling)

L'actor que donava vida a l'insuportable cosí de Harry Potter té, avui dia, 32 anys. Se l'ha vist en diverses pel·lícules però destaca, sobretot, per la seva aparició en la sèrie de Netflix, "Gambito de Dama.

Albus Dumbledore (Michael Gambon)

Michael Gambon va reemplaçar a Richard Harris com Dumbledore a causa de la seva mort el 2002. L'actor porta treballant al cinema des de 1965 i ha participat en múltiples obres de teatre. Ara té 80 anys i va ser pilot de cotxes durant la seva joventut.

Gregory Goyle (Joshua Herdman)

Herdman té 34 anys i ha participat en algunes produccions de cinema i televisió. Està casat amb Jessica Worth i tenen un fill. També ha estat lluitador de la MMA.

Molly Weasley (Julie Walters)

Julie Walters té ja 71 anys, ha participat en les pel·lícules de Mamma Mia i en múltiples produccions cinematogràfiques. El 2018 li van diagnosticar càncer intestinal, actualment està en remissió.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs)

Jason Isaacs, de 58 anys ha participat en produccions com "The OA" o "Star Trek: Discovery". També és conegut per interpretar al Capità Garfi en la pel·lícula "Peter Pan".

Ginny Weasley (Bonnie Wright)

Bonnie Wright té 30 anys i ha treballat també com a model. A més, també és músic i sap tocar el piano, el saxofon i la flauta dolça. Va estar compromesa amb l'actor de Gellert Grindelwald fins a 2012.

Draco Malfoy (Tom Felton)

Tom Felton té avui dia 33 anys, s'ha fet famós també a TikTok i fa múltiples vídeos per als seus fans. Ha participat en diverses produccions televisives i cinematogràfiques fins avui. Felton va tenir una relació amorosa amb Astoria Greengrass des de 2008 fins a 2016.

Ron Weasley (Rupert Grint)

L'actor britànic Ruper Grint, de 32 anys, va portar la torxa olímpica en els jocs de Londres de 2012. Està casat amb l'actriu Geòrgia Groome i tenen un fill des de 2020. Ha aparegut en diverses pel·lícules, sèries de televisió, videoclips i participat en obres de teatre.

Hermione Granger (Emma Watson)

L'actriu Emma Watson, de 31 anys, és la que més fama ha tingut després de la saga. Es dedica a l'activisme feminista i mediambiental. A més, ha protagonitzat diverses pel·lícules rellevants en els últims anys com "Beauty and the Beast" i "Little Women".

Harry Potter (Daniel Radcliffe)

El protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, té avui dia 32 anys. L'actor no ha destacat especialment en l'esfera celebrity i les pel·lícules més rellevants en les quals ha aparegut són "Ara em veus 2" i "Guns Akimbo".