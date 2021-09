Una de les estrelles de Hollywood, Clint Eastwood, és el protagonista de les estrenes destacades de cinema de la setmana amb la seva nova cinta 'Cry Macho'. Junt amb aquesta, destaca també l'onzè llargmetratge d'Icíar Bollaín 'Maixabel', el film de terror 'No respires 2' o el musical sobre Aretha Franklin.

'Cry Macho', el retorn de Clint Eastwood

Ambientada el 1979 i amb un aire que recorda a 'Gran Torino' (2008), Eastwood, qui als seus 91 anys torna a posar-se davant i darrere de la càmera, com a director i protagonista, es fica en el paper de Mike Milo, una estrella del 'rodeo' en temps passats. El protagonista accepta l'encàrrec d'un antic cap per a portar a casa al seu fill petit, encarnat pel mexicà Eduardo Minett, que està a Mèxic i ha de travessar la frontera amb Texas.

'Maixabel', amb Blanca Portillo i Luis Tosar

Blanca Portillo es posa en la pell de Maixabel Lassa, vídua de Juan María Jaúregui, assassinat per ETA el 2000, que rep 11 anys més tard una petició: un dels assassins ha demanat entrevistar-se amb ella a la presó en la qual compleix condemna després d'haver trencat els seus llaços amb la banda terrorista. Malgrat els dubtes i de l'immens dolor, Maixabel accedeix a trobar-se cara a cara amb les persones que van acabar a sang freda amb la vida del seu espòs.

'Respect', un biopic amb Aretha Franklin

Previ a la seva mort el 2018, la Reina del Soul, Aretha Franklin va deixar per escrit que si algun dia es feia una pel·lícula sobre la seva vida, hauria de ser Jennifer Hudson l'actriu que l'encarnaria. I això és el que ha succeït a 'Respect', dirigida per Liesl Toomy, la cinta és un recorregut per la vida de l'artista, des que era una nena prodigi a Detroit i cantava gospel en el cor de l'església, fins a convertir-se en una superestrella internacional.

'No respires 2', més terrorífica

Fa cinc anys 'No respires', un terrorífic thriller dirigit per Fede Álvarez, i coescrit al costat de Rodolfo Sayagues, es va convertir en un autèntic èxit. Ara, per a aquesta seqüela els rols s'han canviat. El film torna a comptar amb Stephen Lang en el paper protagonista en aquest thriller de terror que gira entorn de l'exmilitar cec Norman Nordstrom, qui s'ha estat amagant durant anys en una cabanya aïllada i ha acollit i criat a Phoenix, una nena que va perdre als seus pares en un incendi en una casa. Aquest entrena a la petita perquè sigui més conscient del seu entorn en un moment de necessitat.

'Claret', la història d'un arquebisbe de Cuba

Després de gairebé un any d'espera per la pandèmia, i amb motiu del 150 aniversari de la mort del Pare Claret aquest divendres per fi arriba a les sales espanyoles la pel·lícula de Pablo Moreno sobre la vida del qual va ser arquebisbe de Cuba, i posteriorment, confessor de la reina Isabel II. Tot això des del punt de vista de la recerca que va dur a terme el 1930 el famós escriptor Azorín, qui va descobrir un engany sobre Claret que s'havia propagat durant 60 anys.

'Negro púrpura' i el fong al·lucinogen

El documental, dirigit per Sabela Iglesias i Adriana P. Villanueva, recull gran nombre de testimonis de tota mena per a retratar un dels llocs de major producció a nivell mundial de 'claviceps purpurea' (un tipus de fong al·lucinogen que brolla en els cereals), Galícia. Aquest fong va aconseguir alts preus per la seva preuada utilització en la indústria farmacèutica i química, sent per això denominat “or negre”. Les principals empreses del sector, Zeltia, Sandoz i Bayern el compraven per a les seves produccions.

'No odiarás', batalla entre el bé i el mal

Presentada l'any passat en la Setmana de la Crítica de Venècia, l'òpera prima del director italià Mauro Mancini arriba a les sales espanyoles per a explicar la història de Simone Segre, un conegut cirurgià d'origen jueu i fill d'un dels supervivents de l'Holocaust, que un dia comença a dubtar de la seva integritat professional i moral, quan es nega a ajudar a una víctima d'un accident de trànsit en veure tatuada una esvàstica en el seu pit.

'La noche de los reyes', un drama social

Philippe Lacôte dirigeix 'La noche de los reyes', un drama carcerari que barreja realitat amb ficció en estar ambientada en una presó de Costa d'Ivori, La Maca i reflecteix la situació política i social actual del país vista a través de tots els seus residents.

'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido'

Escrita i dirigida per Lili Horváth, aquest llargmetratge hongarès de gènere romàntic narra la història de Marta (Natasa Stork), una neurocirurgiana d'èxit als Estats Units que viatja a Budapest per a trobar-se amb el seu estimat Drexler (Viktor Bodó). Tot es torça quan ell no es presenta i nega conèixer-la.

Break, pánico en las alturas' i el vertigen

Un thriller escrit i dirigit per Tigran Sahakyan en el qual cinc joves decideixen celebrar la revetlla d'Any Nou en el cim d'una muntanya, però en l'intent queden atrapats en un telefèric. El que va començar com una festa d'aventura, aviat es convertirà en el seu pitjor malson.

'André Rieu: Together again', un concert en pantalla gran

Documental que recull les actuacions més espectaculars i les cançons més emotives, seleccionades pel propi André Rieu dels seus concerts en els escenaris mundials de São Paulo, Mainau, Bucarest, Ciutat de Mèxic, Amsterdam, Melbourne i Istanbul.