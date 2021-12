Warner Bros ha llançat un nou tràiler de 'Matrix Resurrections', quart lliurament de la saga que va començar el 1999. L'avançament del film, dirigit per Llana Wachowski, ha revelat un nou poder de Neo (Keanu Reeves) que podria haver canviat el destí d'un altre personatge.

El tràiler fa referència al fet que Trinity (Carrie-Anne Moss) continua viva després de la seva mort en 'Matrix Revolutions', mostrant a la protagonista en una càpsula. Com es va veure en imatges anteriors de 'Matrix Resurrections', aparentment també és així com Neo reviu després de la seva suposada mort en la tercera pel·lícula. A més, el clip sembla confirmar que Jonathan Groff prendrà el testimoni d'Hugo Weaving i donarà vida a l'agent Smith.

"No podem veure-ho, però tots estem atrapats en uns bucles que es repeteixen. Milions de personatges vivint les seves vides, inconscients. Ha arribat l'hora que ens ensenyis què és real", diu el personatge de Jonathan Groff en el clip, que se centra en els déjà vu que sofreix Neo.

"Per a ser un déjà vu, no s'assembla en res. Potser no és la història que creiem", adverteix Bugs (Jessica Henwick). El tràiler també mostra al nou Morfeo, encarnat per Yahya Abdul-Mateen II. "T'han ensenyat bé. T'han fet creure que el seu món era tot el que mereixies. Però una part de tu sabia que mentien, una part de tu sabia el que era real", afirma. "Si vols tornar a veure a Trinity, lluita per ella", agrega.

Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson i Andrew Caldwell completen l'elenc principal de la pel·lícula. Matrix Resurrections arriba als cinemes el 22 de desembre.