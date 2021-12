Si ets d'aquells que s'assenten davant de la pantalla i triguen més temps a triar què veure que a veure la peli o sèrie seleccionada, aquí trobaràs una bona guia de títols que t'ajudaran segur. Les últimes novetats de Netflix o Amazon, aquell clàssic que sempre has volgut veure, aquella saga que et tindrà sense moure't del sofà… encara que ara sembla que estan de moda les sèries, el cinema sempre ens dona grans opcions per passar una estona d'allò més entretinguda.

A continuació, et presentem una selecció de pel·lícules per veure aquest pont de desembre:

Una novetat: ‘Alerta Roja’

La pel·lícula protagonitza per Dwayne Jhonson, Gal Gadot i Ryan Reynolds s'ha convertit ja en la millor estrena de la plataforma de streaming. ‘Alerta Roja’ és una cinta d'acció trepidant que pretén imitar les mítiques històriques de James Bond. Una bona opció per a una tarda de cinema en família.

Un clàssic de Nadal: Els Gremlins

"No els exposis a llum, mai els mullis i mai de la vida els donis menjar després de la mitjanit". És sens dubte un dels grans clàssics dels anys vuitanta. Aquest encantador i terrorífic conte és una magnífica metàfora sobre els perills que comporta la cura irresponsable de les mascotes i alhora, un enginyós antídot al sentimentalisme i el consumisme que abunda en les dates nadalenques. Un gran clàssic que no pot faltar en la nostra llista de pel·lícules imprescindibles de Nadal.

Una saga: Harry Potter

Les pel·lícules basades en les novel·les de J.K.Rowling et mantindran enganxat al sofà tot el pont. De la primera a l'última, són 8 en total, les cintes de Harry Potter són d'allò més entretingudes. Les primeres tenen un to més infantil i divertit, mentre que les que tanquen la història són més fosques i dramàtiques. En definitiva, sempre són una bona opció per a veure sol o acompanyat.

Una de por: Relic

Si et vas quedar amb les ganes per Halloween, ara pots aprofitar i treure't l'espina de veure una bona peli de por. En aquest cas, et recomanem ‘Relic’, una pel·lícula de 2021 que ha estat molt ben valorada tant per la crítica com pel públic. Emily Mortimer, Robyn Nevin i Bella Heathcote encapçalen el repartiment d'aquesta pel·lícula que gira entorn de tres generacions de dones que s'uneixen per a fer front a una presència maligna. L'acció arrenca amb la desaparició de l'anciana Edna. La seva filla Kay i la seva néta Sam la busquen a la decadent casa de camp de la família, on troben pistes de la seva progressiva demència escampades per tota la casa.

Una de riure: Zombieland: mata i remata

Una comèdia amb un gran repartiment, aquesta és "Zombieland: mata i remata". En aquest segon lliurament tornem a veure a Emma Stone, Woody Harrelson i Jesse Eisenberg. En la pel·lícula ens endinsem en un to totalment en còmic, en la història de quatre caçadors de zombis que hauran de lluitar al costat d'altres supervivents amb una nova raça de morts vivents.