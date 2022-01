En un to de conte de Nadal ple d'almívar, les estrelles de la saga Harry Potter s'han reunit 20 anys després en l'especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', que des de l'1 de gener es pot gaudir a HBO Max. Més enllà de veure com estan en l'actualitat els seus principals protagonistes (Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint), així com el director de les dues primeres pel·lícules, Chris Columbus, i altres actors que també participen en l'especial, com Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch o Ian Hart, entre altres, els fans tornaran durant hora i mitja a l'escola de màgia revisitant alguns dels decorats més emblemàtics.

"Sembla que no ha passat el temps, però alhora ha passat molt", assegura Emma Watson / Hermione, en un moment de la reunió, en la qual crida l'atenció la poca presència que té l'autora dels llibres, J.K. Rowling, perquè només apareix al principi per a recordar la dificultat de trobar un actor que encarnés al protagonista, (i a sobre es tracta d'imatges gravades en una entrevista de 2019). Darrere d'aquest espès vel podria estar la polèmica que el 2020 va protagonitzar l'escriptora, acusada de '"transfòbica" per dir que els homes que no s'operen no han de ser reconeguts legalment com a dones.

Aquest detall, no obstant això, no resta interès a l'especial, en el qual s'apunten detalls i dades divertides -alguns més coneguts que uns altres- sobre el càsting, el rodatge i fins a diversos enamoraments sobtats que es van donar en el set.

1. Daniel Radcliffe, colat per Helena Bonham Carter, i Emma Watson, per Tom Felton

Fa una dècada, en acabar el rodatge de 'Harry Potter: Les Relíquies de la Mort. Part 2', Radcliffe, que llavors tenia 22 anys, es va armar de valor per a confessar-li a la llavors esposa de Tim Burton que estava enamorat d'ella. En la conversa que l'actor manté en l'especial amb Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange, a la saga), com no, recorden aquella carta que li va escriure: "Benvolguda Helena Bonham Carter. Ha estat un autèntic plaer treballar amb tu i ser el teu posagots, atès que sempre acabava sostenint el teu cafè. T'estimo, i tant de bo hagués nascut 10 anys abans per a haver tingut una oportunitat amb tu. T'envio molt amor i et dono les gràcies per ser tan guay". L'actriu ha explicat ara que guarda la nota en el seu bany.

Però Radcliffe no va ser l'únic al qual Cupido va disparar les seves fletxes en el rodatge. Watson també ha recordat el moment en el qual "es va enamorar" platònicament del jove Tom Felton (Draco Malfoy). Va ser durant uns exercicis escolars durant el rodatge: "Havíem de dibuixar com ens imaginàvem a Déu i Tom va dibuixar a una noia amb una gorra a l'inrevés sobre un patinet i, no sé com dir-ho, simplement em vaig enamorar d'ell". La intèrpret britànica ha prosseguit: "Cada dia arribava i buscava el seu número en el llistat i si el seu número estava a la llista, el dia es tornava més emocionant". Per part seva, Felton, tres anys més gran que la seva companya, ha parlat així de la seva relació amb qui considerava com una germana petita: "La protegia molt, sempre vaig tenir feblesa per ella i la continuo tenint fins al dia d'avui"’. Al final, "mai va succeir res romàntic entre nosaltres, simplement ens estimàvem", ha aclarit Watson.

2. Alan Rickman va saber del final d'Snape abans que ningú

Gràcies a la conversa entre Gary Oldman (Sirius Black) i Daniel Radcliffe (Harry Potter) s'ha sabut quin actor va saber des del principi com acabaria la història: Alan Rickman, el desaparegut actor que va encarnar a Severus Snape. "Ens en vam anar assabentant amb cada llibre", assenyala Oldman, i Radcliffe revela a continuació: "(Alan) Rickman era l'únic. Rickman sí que ho sabia, només ell". "Des del principi, li va dir a Jo [J.K. Rowling] que necessitava saber el que passaria". Rickman tenia la informació i mai li va dir a Chris [Columbus] ni a ningú. I Chris li preguntava: 'Per què fas això?', i ell responia 'després t'ho explico'", explica Daniel.

Alan Rickman va morir a causa d'un càncer de pàncrees, el 14 de gener de 2016, als 69 anys. Feia cinc anys que s'havia estrenat l'última pel·lícula de la saga.

3. Watson va estar a punt de deixar la saga

En l'època de 'Harry Potter i l'Ordre del Fènix', Emma Watson tenia 17 anys i se sentia molt angoixada a causa de la creixent repercussió de les pel·lícules del nen aprenent mag. A punt va estar d'abandonar la franquícia. Mentre Radcliffe i Grint es donaven suport mútuament i Felton tenia els seus "companys" d'aventures, Watson se sentia sola. "L'assumpte de la fama finalment va arribar a casa i en gran", explica l'actriu, de 31 anys. "No ho vaig fer perquè els fans eren tot el que necessitàvem en aquest moment. Però em sentia bastant sola, pensava que la fama i tota l'atenció mediàtica no acabarien mai", rebla en l'especial.

4. Watson i Grint, histèrics pel petó final

El petó que es fan Hermione i Ron en l'última pel·lícula de la saga va ser tan emocionant pels fans com per als mateixos protagonistes, Grint i Watson. Tal com explica el director David Yates va ser com "preparar-los per a un gran esdeveniment esportiu". Tots els companys volien estar al set per a ser testimonis del moment. Segons Watson, la química que hi havia entre ella i Grint era el més semblant a la qual hi ha amb un familiar, per això haver de besar-lo va ser un dels reptes més complicats que va assumir. "Besar a Rupert és una de les coses més difícils que he hagut de fer. Sentia que estava malament en tots els sentits. Som com a germans", ha recordat. L'actriu també conta que quan va arribar el moment, estaven tan nerviosos que no podien parar de riure, i que va ser ella qui va haver de fer el primer pas. “Se suposava que havia de ser un petó dramàtic, però tu i jo ens desconcentràvem. No paràvem de riure i tenia molta por que mai ens sortís bé perquè no ens el podíem prendre de debò”, ha explicat. Per part seva, Grint ha admès que va estar a punt de desmaiar-se quan va veure a la seva amiga acostant-se a ell.

5. Les espelmes flotants del Gran Saló eren de veritat

Encara que les pel·lícules de Harry Potter van utilitzar moltes imatges generades per ordinador per a recrear la màgia en la pantalla gran, les espelmes flotants en el Gran Saló de Hogwarts van ser una de les poques excepcions, tal com han afirmat ara els seus protagonistes. "Un dels meus moments favorits en el set va ser quan totes les espelmes flotants van començar a cremar a través de les cordes que les lligaven al sostre i van començar a caure a través del Gran Menjador", descriu Radcliffe.