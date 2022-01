Els Globus d'Or de 2022 seran els més atípics que es recordin. Ni tan sols la gala de la passada edició ho va ser tant, i això que es van haver de celebrar de manera virtual a causa de la pandèmia de coronavirus.

Sense catifa vermella, estrelles de Hollywood, públic ni premsa acreditada. Així se celebraran aquest 9 de gener els Globus d'Or, que han estat boicotejats per la indústria audiovisual per les acusacions de corrupció i falta de diversitat dels seus responsables i que no seran retransmesos per televisió.

L'enorme soroll entorn de l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA) ha deixat en un pla secundari a les nominacions d'enguany, que es van revelar al desembre a pesar que els estudis i les cadenes no van fer les habituals campanyes promocionals per a aconseguir candidatures.

En qualsevol cas, "Belfast" i "The Power of the Dog", amb set candidatures cadascuna, parteixen com a favorites en els apartats de cinema mentre que "Succession", amb cinc nominacions, és la principal aspirant en les categories televisives.

També hi haurà representació espanyola: ‘Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, ha aconseguit dues nominacions. La cinta del cineasta manxec ha aconseguit la candidatura a la millor pel·lícula de parla no anglesa i una altra a la millor música per la banda sonora d'Alberto Iglesias. Un altre dels espanyols que s'ha colat entre els possibles guanyadors dels Globus d'Or 2022 és Javier Bardem, que competeix al premi al millor actor protagonista en una pel·lícula dramàtica per 'Being the Ricardos'.

Nous membres al jurat

Per a esmenar la falta de diversitat, l'organització ha admès nous membres, entre ells diversos hispans i afroamericans, encara que continua sent un limitat nombre de persones que exclou a la gran majoria de periodistes que treballen diàriament cobrint Hollywood.

D'altra banda, les seves noves normes de conducta prohibeixen que els seus integrants acceptin qualsevol detall que pugui crear un conflicte d'interès amb els Globus d'Or i imposen restriccions pressupostàries.

No obstant això, la indústria del cinema i la televisió no ha canviat la seva postura de boicot davant una reforma que va ser anunciada en ple batibull de demandes, dimissions i creus d'acusacions entre els integrants de la HFPA.

Les promeses de canvi de l'associació tampoc han convençut a la cadena NBC, que va anunciar el maig passat que no retransmetria els Globus d'Or per primera vegada des de 1996.