El Joker de la nova saga de The Batman del director Matt Reeves ja té rostre. Se sabia que l’encarnaria l’actor Barry Keoghan, però no quin aspecte i quin caràcter tindria. Ara ha sigut la mateixa productora de la pel·lícula, Warner Bros, qui ha publicat una escena eliminada del film clau perquè els fans de Bruce Wayne facin travesses del que podria portar una possible seqüela del reinici de la franquícia de DC Comics.

Fins al moment, Warner Bros no ha confirmat una segona pel·lícula del vigilant de Gotham City interpretat per Robert Pattinson, que interpreta un fosc i nihilista senyor de la nit. Però sense fer cap espòiler, hi havia una escena de la meitat dels crèdits que aplanava el camí cap a un nou film. Amb l’escena eliminada, l’espectador ja pot lligar caps. En la seqüència hi ha una trobada entre els dos personatges. Batman busca l’ajuda del seu arxienemic per resoldre les pistes que Enigma està deixant rere seu amb cada nou assassinat que sembra per la ciutat. Però en l’escena, el Joker de Keoghan mai es veu amb nitidesa. El pallasso apareix darrere el vidre d’una cel·la del manicomi d’Arkham. Tot i que el seu rostre és borrós, l’espectador pot apreciar que té horribles cremades a la cara i a les mans, cosa que deixa entreveure que Keoghan interpretarà un Joker més grotesc i terrorífic que el que va encarnar Heath Ledger a ‘El cavaller fosc’ de Christopher Nolan el 2008. Warner Bros va publicar l’escena eliminada de The Batman a YouTube i el vídeo ja suma gairebé dos milions de reproduccions.