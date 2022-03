La 94 cerimònia dels Premis Oscar passarà a la història com la gala en la qual Will Smith li va donar una bofetada a Chris Rock. Un moment que ha entelat la nit i també la repercussió dels premiats.

Aquest moment ha arruïnat les dues coses més cridaneres del certamen: que la gala hagi estat la primera en dos anys que se celebra amb normalitat per la pandèmia i que 'CODA', el film arribat des del festival de Sundance, s'hagi alçat com la gran guanyadora i favorita.

Més enllà de polèmiques. La bona notícia és que Espanya ha tancat la nit daurada del cinema als Estats Units amb l'Oscar a millor curtmetratge d'animació que ha destacat el treball dels realitzadors Alberto Mielgo i Leo Sánchez, 'El Limpiaparabrisas'. D'altra banda, la resta de candidatures pàtries s'ha anat de buit i el compositor Alberto Iglesias, nominat a millor banda sonora per 'Madres paralelas', no ha pogut guanyar-li la batalla a Hans Zimmer, premiat pel seu treball en 'Dune'. Així mateix, la parella del cinema espanyol conformada per Javier Bardem, nominat a millor actor per 'Being the Ricardos', i Penélope Cruz, que optava a millor actriu pel seu treball en 'Madres paralelas', ha vist també com les seves opcions a l'Oscar s'evaporaven.

En tot cas, poder gaudir dels films guanyadors d'aquesta edició dels Oscars és possible, ja que la majoria estan en plataformes digitals.

Coda

'CODA' és un remake de la pel·lícula francesa de 2014 'La família Bélier', dirigida per Éric Lartigau. L'actor Troy Kotsur ha fet també història en convertir-se en el primer intèrpret sord a emportar-se l'estatueta daurada, en aquest cas en la categoria de millor actor de repartiment. Encara que una gran quantitat de títols es troben en plataformes, la guanyadora de la nit només es pot veure en cinemes.

Dune

L'obra de ficció dirigida per Denis Villeneuve i que adapta les parts inicials de la història homònima de Frank Herbert publicada el 1965 s'ha alçat amb sis premis de l'Acadèmia. Amb un repartiment d'altura amb noms com Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa o Javier Bardem, entre molts altres, el film pot veure's a HBO Max després que la seva estrena en cinemes es cancel·lés per la pandèmia de coronavirus.

El poder del perro

'El poder del perro' era una de les favorites amb un total de 12 nominacions als Premis Oscar però només s'ha emportat el guardó a millor direcció per a Jane Campion. La directora aconseguia així el guardó per segona vegada 28 anys després d'alçar-se amb un Oscar per 'El piano' i també es convertia en la tercera directora a rebre'l.

El film està basat en la novel·la de 1967 del mateix nom, escrita per Thomas Savage, i es pot veure en Netflix.

El método Williams

La pel·lícula amb la qual Will Smith ha aconseguit el seu primer Oscar tracta sobre la vida de les germanes Venus i Serena Williams i com van revolucionar, gràcies a l'ambició i la tenacitat del seu pare, el món del tennis.

'El mètode Williams', pel qual Smith també va rebre el Globus d'Or i el Bafta a millor actor, es pot veure en HBO i en lloguer en Apple TV.

West Side Story

L'adaptació de 'West Side Story' a càrrec de Steven Spielberg no podia faltar en una gala com la del Dolby Theatre. Es tracta de la segona adaptació al cinema del musical de Broadway que ha sabut transformar la història de Romeo i Julieta, dels Capuleto i els Montesco, en la de dos adolescents enamorats en plena ciutat de Nova York en els anys 50 i que pertanyen a dues colles enfrontades, els Jets i els Sharks.

El seu protagonista, Ariana DeBose, s'ha alçat amb el premi a millor actriu i ha fet història per ser la primera dona queer a rebre-ho. Aquesta mítica història es pot veure en Disney+.

Belfast

El drama dirigit, escrit i produït per Kenneth Branagh ha aconseguit el premi a millor guió original, encara que competia en set categories. En la cinta, el director relata com viu un nen el conflicte de Belfast, Irlanda del Nord, a la dècada de 1960; una experiència que ell mateix va viure. De moment només pot visionar-se en cinemes.