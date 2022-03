Enguany la gala dels Oscars s’ha vist tacada per un afer que va transcendir, i molt. El mastegot de l’actor Will Smith a Chris Rock per un acudit sobre la seva dona va copar les portades dels diaris de mig món. Fins i tot, l’humorista es va atrevir, també, a fer broma sobre Penélope Cruz i Javier Bardem qui van digerir-la millor que Smith. La parella espanyola va ser nominada, però no es van endur l’estatueta. Tanmateix, van rebre la famosa panera de regals valorada en més de 140.000 dòlars (90.000 dòlars menys que el 2016).

Enguany, han estat 28 els afortunats en rebre el lot de productes “Everybody Wins”. Concretament, els 20 actors i actrius nominats en les quatre categories existents, els cinc directors i les tres presentadores de la gala (Jessica Chastain, Steven Spielberg, Will Smith, Denzel Washington, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst…). És habitual que tots ells rebin els seus regals a l’habitació de l’hotel de Los Ángeles on estaven allotjats durant la gala dels Oscars. Això no obstant, hi ha excepcions com amb Olivia Coman i Judi Dench que els reben al domicili del Regne Unit; o com amb Penelope Cruz que ho fa a Madrid.

Un lot de regals amb més de 50 productes

Entre la cinquantena d’obsequis oferta per l’empresa Distinctive Assets i que l’Acadèmia ofereix als principals nominats, destaca l’estança de tres nits valorada en 50.000 dòlars en el castell Turin d’Escòcia del segle XVII. Cal afegir-hi un gran nombre de productes de bellesa, més nits en hotels de luxe, productes comestibles o, fins i tot, un xec valorat en 12.000 dòlars per a una liposucció.

Si això fos poca cosa, entre els regals, el més curiós és el petit terreny d’Escòcia amb el que el nominat adquireix el títol de Lord de Glencoe. No obstant la raresa del regal, aquest no és, ni de bon tros, el més car, ja que cent metres quadrats es poden adquirir per uns 180 euros. Altres coses que es poden trobar són els 10.000 dòlars per un tractament de rejoveniment, estances en balnearis, sessions de "coaching" o un set de productes relaxants.