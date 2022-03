Marvel fa temps que va deixar de centrar-se només en còmics per a expandir-se en altres mons. On li ha anat molt bé és a les grans pantalles. Allà ha creat el seu propi univers que ha enganxat a tort i a dret. La productora, que va ser comprada per la potent Disney, fa dos anys que produeix sèries televisives que es poden veure a la plataforma d'streaming Disney+ d'ençà del debut de "Wanda Vision". Conscient del poder que té sobre els espectadors, no hi ha cap mes que Marvel no estreni alguna producció audiovisual. Sense anar més lluny, aquesta setmana presenta la sèrie "Moon Knight", i la pel·lícula "Morbius" coproduïda amb Sony, protagonitzades per Oscar Isaac i Jared Leto respectivament.

"Moon Knight" s'estrena avui, 30 de març, a Disney+ i relata la història en sis episodis d'un humà amb superpoders que pateix un trastorn d'identitat dissociatiu des de la joventut. A més, el "Caballero Luna", que és com se'l coneix als països castellanoparlants, va formar part de l'exèrcit i de la CIA que la va abandonar per convertir-se en mercenari i boxejador. Descontent de la seva professió, Marc Spector o Steven Grant (nom real del superheroi), decideix anar als Estats Units on lluitarà contra el crim i farà de taxista. Les habilitats de "Moon Knight" provenen dels seus anys com a treballador a la CIA, per això es desenvolupa a la perfecció en els camps del Krav Maga, Kárate entre altres arts marcials. A més, posseeix poders sobrehumans com resistència, força o reflexos provinents de la deessa egípcia Khonsu.

L'altra gran proposta de la productora Marvel, juntament amb Sony, és la de la pel·lícula "Morbius" que s'estrena l'1 d'abril en cinemes. En aquesta nova producció, Jared Leto reencarnarà a un científic (Michael Morbius) que va néixer a Grècia i que no va tenir una infància plàcida a causa d'un problema a la sang. Això no obstant, no li va impedir ser un reputat biòleg que va aconseguir el Premi Nobel en el camp de la biologia humana i animal. Gràcies a això, Morbius va experimentar per trobar una cura de la seva anomalia sanguínia fins que es va topar amb un tractament que barrejava ADN de rat-penats i vampirs. A partir d'aquí, l'única manera que tindrà per sobreviure serà la d'assassinar persones i beure, posteriorment, la seva sang. Cosa que el farà enfrontar amb superherois com Spiderman, la Torxa Humana o els X-Men.