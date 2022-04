Una setmana després de la bufetada que Will Smith va propinar al còmic Chris Rock en la cerimònia dels Oscar, l'actor ha vist com dos dels seus pròxims projectes han estat cancel·lats, segons informa 'The Hollywood Reporter'. El primer d'ells és 'Fast and Loose', una pel·lícula que anava a protagonitzar a Netflix. Un projecte que sembla que ha quedat definitivament paralitzat, però que, tal com informa la publicació nord-americana, va començar a tenir problemes ja abans que tingués lloc l'agressió de Smith a Rock en els Oscars.

I és que, segons recorda, una setmana abans de la gala, David Leitch, el director vinculat al projecte, va abandonar la pel·lícula. El cineasta responsable de 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' o 'Deadpool 2' va deixar finalment 'Fast and Loose', de Netflix, en favor de 'Fall Guy', una pel·lícula produïda per Universal i protagonitzada per Ryan Gosling. Després de l'abandonament del director, el servei de streaming va iniciar la cerca d'un nou cineasta perquè es fes càrrec del projecte, però després de l'escàndol dels Oscar, Netflix hauria decidit suspendre el projecte de manera indefinida. El mateix passa, segons assegura THR, amb el quart lliurament de 'Dos policías rebeldes'. El quart lliurament de la saga que Smith protagonitza al costat de Martin Laurence portava ja temps en desenvolupament actiu, de fet, Smith va rebre 40 pàgines del guió abans dels Oscar, però ara també s'ha paralitzat. A més, THR avança que «és probable» que amb alguns dels seus altres projectes en preproducció protagonitzats per Smith passi el mateix. Cal recordar que l'actor protagonitza 'Emancipation', cinta d'Antoine Fuqua per Apple que ja està en fase de postproducció, per la qual cosa és més que probable que vegi la llum tot i que pugui retardar la seva estrena. A més, Smith també tenia en la seva agenda 'The Council', cinta de Peter Landesman de la qual, de moment, no hi ha novetat. Divendres passat l'actor va anunciar que renunciava a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood després que l'organisme confirmés l'obertura d'una investigació sobre l'incident i anunciés mesures disciplinàries contra Smith. El president de l'Acadèmia, David Rubin, va respondre a la renúncia de l'actor dient que continuaran avançant en els procediments disciplinaris, i ha confirmat que l'Acadèmia té una reunió prevista el pròxim 18 d'abril on es discutiran les possibles sancions. Will Smith dona una bufetada a Chris Rock a l'escenari de la gala dels Oscar