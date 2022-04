La primera Festa del Cine de 2022 retorna com cada any. Productores, cineastes i distribuïdores tornen a associar-se per delectar amb les millors pel·lícules als espectadors durant tres dies. I és que la 18ª edició de la popular iniciativa tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig on es podran adquirir entrades a un mòdic preu de 3,5 euros.

En aquesta nova entrega, es manté l'augment del cost de les entrades que va tenir lloc durant l'edició especial de l'any passat, que es va celebrar el setembre passat sota el nom de "Yo voy al Cine". Un esdeveniment particular per reivindicar que les sales de cinema són un espai segur enfront de la Covid. Com funciona? Amb el retorn de l'esdeveniment, torna, també la mecànica de sempre per aconseguir els passis. Per a gaudir de l'edició d'enguany, l'espectador haurà de treure la seva acreditació a través del web oficial. Això no obstant, hi ha algunes excepcions: els menors de 14 anys i els majors de 60 no hauran de registrar-se. Pel que fa a la venda de les entrades, el pròxim dilluns 2 de maig es podran adquirir directament des de les diverses webs dels cinemes. A més, també es podran obtenir presencialment a les taquilles d'aquests, la participació dels quals a la nova edició de la Festa del Cine es confirmarà durant els pròxims dies. L'esdeveniment està organitzat per la Federació de Distribuïdores Cinematogràfiques (FEDICINE), la Federació de Cines d'Espanya (FECE) i l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) i acabarà un dia abans de l'estrena més esperada pels espectadors: Doctor Stange: Universe of Madness. Tanmateix, entre el catàleg de films que es podran veure destaquen "Downton Abbey: Una nueva era", "El hombre del norte", "La ciudad perdida", "Ambulance", "Dog", "Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore", "Morbius", o "Sonic 2: La película".