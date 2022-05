La versió espanyola de la nova pel·lícula de Nicolas Cage, ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ ha sigut motiu de crítica per un canvi respecte a la versió original: les referències a Catalunya.

En la versió original de la pel·lícula, el protagonista investiga el segrest de la filla d’un candidat a la presidència de Catalunya, però en la versió espanyola es canvia la localització amb Mèxic, segons es pot observar en la descripció de la sinopsi de FilmAffinity. Així doncs, aquest canvi sense cap justificació ha aixecat crítiques en l’opinió pública.

Així doncs, el periodista Jaume Clotet, per exemple, ha denunciat el canvi per ser ‘catalanofòbia en estat pur’, i altres usuaris han etiquetat la mesura com a ‘ultranacionalisme espanyol’ o han ironitzat la situació amb un «lost in translation».

Que en la versió original d’aquesta peli surti la filla del president de Catalunya i en la versió espanyola es converteixi en la filla d’un candidat a la presidència de Mèxic té una única explicació: catalanofòbia en estat pur. pic.twitter.com/T7prDqbeWE — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) 3 de mayo de 2022

El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga, tampoc ha callat davant el tema: «Rodada a Croàcia, [la pel·lícula] no fa ni una referència a Espanya, però algunes a Catalunya».