'Oppenheimer', l'esperada pel·lícula de Christopher Nolan sobre el "pare" de la bomba atòmica, va avançar aquest dijous les seves primeres imatges com a aperitiu, abans de la seva estrena el 21 de juliol del 2023.

En un brevíssim vídeo que l'estudi Universal Pictures està reproduint en bucle a les seves xarxes socials, amb compte regressiu inclòs, apareix Cillian Murphy en el paper de J. Robert Oppenheimer mentre una veu en off diu: “El món està canviant, reformant-se. És el teu moment”.

La veu correspon a Emily Blunt, que interpreta la dona del científic, Katherine, en aquesta esperadíssima cinta del director de 'Dunquerke' (2017).

Més endavant, després d'una successió d'imatges d'explosions, una altra veu masculina implora: "Els vas donar el poder de destruir-se a ells mateixos i vas fer l'home més important que no hagi existit mai".

L'argument d''Oppenheimer' es basarà en la novel·la 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', guanyadora del Pulitzer el 2005 i escrita per Kai Bird i Martin J. Sherwin.

Serà la segona vegada que el cineasta ambienti un film a la Segona Guerra Mundial després de l'aplaudida i reeixida 'Dunquerke' (2017).

Nolan és un dels directors més prestigiosos i influents del segle XXI, gràcies a pel·lícules com 'Inception' (2010), "Interstellar" (2014) i la lloada trilogia de Batman composta per 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008) i 'The Dark Knight Rises' (2012).

La seva pel·lícula més recent, 'Tenet', es va estrenar l'estiu del 2020 malgrat que la situació pel coronavirus era molt complicada i els cinemes de tot el món es trobaven tancats o amb un aforament molt limitat.

La pel·lícula, un complex thriller d'espionatge que es creuava amb jocs temporals, va recaptar 364 milions de dòlars, xifra escassa per a una superproducció d'aquest calibre i que va suposar la ruptura de Nolan amb Warner Bros.

Feia anys que el britànic treballava amb Warner Bros, però va ser molt crític quan l'estudi va decidir estrenar les seves pel·lícules alhora a les sales i a HBO Max, com a mesura d'emergència per la covid-19.

La mesura va portar a la ruptura entre l'estudi i Nolan, que a partir d'ara estrenarà les cintes sota el segell d'Universal.