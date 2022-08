L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya va anunciar ahir 25 d’agost quines seran les tres pel·lícules preseleccionades per representar el país en la 95a edició dels premis Oscar, que se celebraran a Los Angeles el 12 de març de l’any que ve. En l’acte van participar el president de l’acadèmia, Fernando Méndez-Leite, l’actriu María Pedraza, i la notària Eva Fernández Medina.

‘Alcarràs’, de Carla Simón; ‘As bestas’, de Rodrigo Sorogoyen; i ‘Cinco lobitos’, d’Alauda Ruiz de Azúa són les escollides per l’Acadèmia del Cine entre els 42 títols valorats. La cinta que finalment representi Espanya en els premis de l’Acadèmia d’Hollywod es coneixerà el 13 de setembre.

‘Alcarràs’ (Carla Simón)

Estrenada el 29 d’abril, encara es pot veure en alguns cines, com el Verdi de Barcelona. A més, està disponible a diverses plataformes com ara Apple TVTV Amazon Primer Video (de lloguer per 3,99), Filmin i Google Play Películas.

Un Os d’Or en el Festival de Berlín, estrena nord-americana al Festival de Nova York, excel·lents crítiques i la segona pel·lícula espanyola més taquillera de l’any. Sens dubte, la història de la família d’agricultors d’Alcarràs (Lleida) és un dels noms més potents d’aquesta tria.

‘As bestas’ (Rodrigo Sorogoyen)

Encara no ha arribat als cines espanyols, ho farà l’11 de novembre, però sí que es pot veure en sales franceses des de finals de juliol.

El ‘thriller’ de Sorogoyen, guanyador de tres premis Goya, va celebrar la seva ‘première’ al Festival de Cannes. Explica la història d’una parella francesa instal·lada en un poble de Galícia amb una relació extremadament complicada amb dos veïns.

‘Cinco lobitos’ (Alauda Ruiz de Azúa)

Tot i que es va estrenar el 20 de maig, sales com la Verdi i Aribau Multicines encara la tenen a la seva cartellera.

L’‘opera prima’ de Ruiz de Azúa va arrasar en l’última edició del Festival de Màlaga, amb cinc guardons com la Biznaga d’Or a la millor pel·lícula espanyola i la Biznaga de Plata al millor guió. Narra amb gran mestria les dificultats d’una mare primerenca, la maternitat i les relacions maternofilials.