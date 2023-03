Aquest diumenge se celebren els tan esperats Oscar 2023. Si encara no has vist totes les pel·lícules nominades, et portem una guia perquè no et perdis cap pel·lícula de les que opten a l'estatueta i puguis participar a totes les porres dels Oscar 2023 amb coneixement.

‘Top Gun: Maverick’

Amazon Prime Video Gratis amb la subscripció

Gratis amb la subscripció Chili Lloguer per 3,59€

Lloguer per 3,59€ RakutenTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Google Play Pel·lícules Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Microsoft Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Amazon Prime Video Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ AppleTV Lloguer per 4,99€

Lloguer per 4,99€ Filmin Lloguer per 4,99€

Lloguer per 4,99€ Movistar+ Lloguer per 4,99€

Lloguer per 4,99€ AppleTV Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ RakutenTV Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ Microsoft Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ Amazon Prime Video Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ Chili Comprar per 11,99€

‘Almas en pena de Inisherin’

EN CINES A PARTIR DEL 3 DE FEBRER

‘Tot a la vegada a tot arreu’.

Movistar+ Gratis amb la subscripció

Gratis amb la subscripció Amazon Prime Video Lloguer per 1,99€

Lloguer per 1,99€ Google Play Pel·lícules Lloguer per 2,99€

Lloguer per 2,99€ AppleTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ RakutenTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Filmin Lloguer per 4,99€

Lloguer per 4,99€ Amazon Prime Video Comprar per 3,99

Comprar per 3,99 Google Play Pel·lícules Comprar per 4,99

Comprar per 4,99 AppleTV Comprar per 7,99

Comprar per 7,99 RakutenTV Comprar per 9,99

’Elvis’

HBOmax Gratis amb la subscripció

Gratis amb la subscripció AppleTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ RakutenTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Google Play Pel·lícules Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Microsoft Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Amazon Prime Video Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Chili Lloguer per 5,99€

Lloguer per 5,99€ Google Play Pel·lícules Comprar per 6,99€

Comprar per 6,99€ Amazon Prime Video Comprar per 6,99€

Comprar per 6,99€ AppleTV Comprar per 9,99€

Comprar per 9,99€ Microsoft Comprar per 9,99€

Comprar per 9,99€ Chili Comprar per 9,99€

Comprar per 9,99€ RakutenTV Comprar per 10,99€

‘Tár’

EN CINES A PARTIR DEL 27 DE GENER

‘Los Fabelman’

EN CINES A PARTIR DEL 10 DE FEBRER

’Res de nou a l’oest’

Netflix Gratis amb la subscripció

’Avatar: El sentit de l’aigua’

NOMÉS EN CINES

’El triángulo de la tristeza’

EN CINES A PARTIR DEL 17 DE FEBRER

’Ellas hablan’

EN CINES A PARTIR DEL 17 DE FEBRER

’Blonde’

Netflix Gratis amb la subscripció

’La ballena’

EN CINES A PARTIR DEL 27 DE GENER

’Living’

NOMÉS EN CINES

’Aftersun’

NOMÉS EN CINES

‘Black Panther: Wakanda forever’

Disney+ Gratis amb la subscripció (A partir de l’1 de febrer)

’Causeway’

AppleTV Gratis amb la subscripció (A partir de l’1 de febrer)

’Glass Onion’

Netflix Gratis amb la subscripció

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’

Netflix Gratis amb la subscripció

’El imperio de la luz’

EN CINES A PARTIR DEL 3 DE MARÇ

’Babylon’

NOMÉS EN CINES

’RRR’

Netflix Gratis amb la subscripció

’El viaje a París de la señora Harris’

NOMÉS EN CINES

’The Batman’

HBO Max Gratis amb la subscripció

Gratis amb la subscripció AppleTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ RakutenTV Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Google Play Pel·lícules Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Chili Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Amazon Prime Video Lloguer per 3,99€

Lloguer per 3,99€ Microsoft Lloguer per 5,99€

Lloguer per 5,99€ Google Play Pel·lícules Comprar per 7,99€

Comprar per 7,99€ Amazon Prime Video Comprar per 7,99€

Comprar per 7,99€ AppleTV Comprar per 8,99€

Comprar per 8,99€ RakutenTV Comprar per 8,99€

Comprar per 8,99€ Chili Comprar per 8,99€

Comprar per 8,99€ Microsoft Comprar per 11,99€

’Close’

NOMÉS EN CINES

‘Argentina, 1985’

Amazon Prime Video Gratis amb la subscripció

’EO’

NOMÉS EN CINES

’Pinotxo’

Netflix Gratis amb la subscripció

’The sea beast’

Netflix Gratis amb la subscripció

’El gat amb botes: L’últim desig’

NOMÉS EN CINES

’Red’

Disney+ Gratis amb la subscripció

Gratis amb la subscripció Google Play Pel·lícules Comprar per 10,99€

Comprar per 10,99€ Amazon Prime Video Comprar per 10,99€

Comprar per 10,99€ AppleTV Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ RakutenTV Comprar per 11,99€

Comprar per 11,99€ Microsoft Comprar per 11,99€

’Fire of love’

Disney+ Gratis amb la subscripció

’Navalny’

HBO Max Gratis amb la subscripció

Aquesta llista no inclou els següents títols: ’All the beauty and the bloodshed’, ‘To Leslie’, ‘All that breathes’, ‘A house made of splinters’, ‘Marcel the shell with shoes on’, ‘The quiet girl’ i ‘Tell it like a woman’, ja que no estan disponibles de moment.