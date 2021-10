Degustar un bon formatge és per a molts un plaer gastronòmic de primer nivell. La base de qualsevol formatge és la llet, ja sigui de vaca, de cabra, d'ovella, búfala o altres mamífers rumiants. Catalunya és un país de tradició formatgera i es calcula que s'hi elaboren unes 250 varietats diferents. Triar i seleccionar els millors formatges no és una tasca fàcil, per això acudim a l'opinió dels experts. Lactium és el mercat de formatges més gran de Catalunya i allà s'hi celebra un dels concursos de formatges de referència de casa nostra. Aquests van ser els millors de l'última edició, segons el jurat de la mostra:

Millor Formatge Català 2021

Gläuc de Xauxa de la Formatgeria Xauxa (Les Preses, Garrotxa)

Segons els seus elaboradors, el Glauc, millor formatge de 2021, és un formatge blau de llet crua de vaca, cremós i amb una maduració de 4 a 5 mesos.

Aquests són els millors formatges que concursaven al Lactium en totes les categories

Tomes de vaca i búfala

Ceretani de Molí de Ger.

Tomes de cabra

El Gran Pep de Sant Gil d'Albió.

Serrats i Formatges de pasta dura d'ovella

El Serrat d'Ubach Formatgers

Pastes àcides de vaca i búfala

Fermió de La Balda

Pastes àcides de cabra

La Llossassa de Formatges Cuirols.

Pastes àcides d'ovella

Àvid de La Cleda

Pastes toves de vaca i búfala

Puigpedrós de Molí de Ger.

Pastes toves de cabra

El Pla de Mas Alba

Pastes toves d'ovella

El Cuines d'El Miracle

Tupins

Tupí de Ger: Molí de Ger.

Blaus

Gläuc de Xauxa.

Formatges de pasta cuita

El Miner de Formatges d'Espinelves.

IGP Garrotxa

Garrotxa de Blancafort.

Millor formatgeria sostenible

Mas Marcè.