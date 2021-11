Les salsitxes i botifarres són un plat comú a la gastronomia de casa nostra i combinen amb tot. Les pots acompanyar de patates, ou, verdures, pa amb tomàquet... Agraden a petits i grans i tenen un avantatge, que es poden preparar en qualsevol moment i en molt poc temps. Ara bé, hi ha tres errors que la majoria de mortals cometem a l'hora de preparar-les. Són aquests (anota'ls i intenta evitar-los si vols que et quedin cruixents per fora i sucoses per dins)

NO, les salsitxes no s'han de punxar!

Moltes vegades, a l'hora de coure les salsitxes, les solem punxar amb una forquilla perquè no espeteguin. En fer-ho, el que aconseguim és que perdin gran part del sabor. Per això, el millor que es pot fer al posar-les a la planxa o a la paella és deixar-les tal i com estan. D'aquesta manera quedaran cruixents per fora i sucoses per dins.

Evita bullir les botifarres i les salsitxes o coure-les amb suc

Si vols preparar les salsitxes o botifarres per fer-les amb brou o acompanyar-les amb salsa, t'aconsellem que les cuinis primer a la planxa i després les afegeixis al brou o les cobreixis amb la salsa. No les bullis ni les deixis fer xup xup perquè la textura de la salsitxa no quedarà bé (tindran aspecte blanquinós i menys sabor).

La fregidora, com més lluny, millor

La fregidora és la principal enemiga de les salsitxes fresques. Són molts els qui posen els frankfurts i les salsitxes precuinades a la fregidora. En aquests casos, segurament no notaràs res estrany perquè estàs preparant aliments que pràcticament no tenen gust. Però alerta, no facis el mateix si compres salsitxa fresca, botifarra o xistorra! El més recomanable és rostir les salsitxes en una paella molt calenta o una planxa ja que, d'aquesta manera, es cuinaran amb el seu propi suc i no perdran el sabor que les caracteritza.