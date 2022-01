El dia de Reis és un dia especial. Una jornada en la qual les famílies es tornen a reunir per celebrar un esdeveniment en el qual els més petits de la casa acaparen tot el protagonisme. D'una banda, per la il·lusió per la visita dels reis d'Orient i de l'altra, per obrir els regals. A més, aquesta última reunió nadalenca és una manera d'acomiadar les festes que van començar el 24 de desembre.

Els adults potser no compartim aquesta mateixa emoció per la màgia que desprenen Melcior, Gaspar i Baltasar, però també tenim els nostres capritxos, com, per exemple, devorar un tortell de Reis tan sols aixecar-nos del llit. I és que, més enllà de les polèmiques de quin és el bo, el que porta nata o el que no, el tortell de reis és una de les delícies d'aquest dia extraordinari. No obstant això, si volem gaudir d'un tortell de qualitat és aconsellable anar a la nostra fleca de confiança i evitar els tortells que venen al supermercat. Amb la finalitat d'estalviar-nos uns quants euros i de degustar un tortell casolà, et recomanem aquesta recepta. Ingredients Per cuinar un tortell de reis per a 4 persones necessitarem: 1/2 kg de farina

300 g de mantega

100 g d'ametlla molta

1 ou

sal

1 sorpresa Elaboració Per fer el nostre propi tortell de reis hem de començar a preparar-lo el dia abans. Serà el dia que elaborem la massa -també pot ser congelada-. Per això, tamisarem la farina sobre la taula donant-li forma de con o volcà. En el centre tirarem un quart de litre d'aigua, un polsim de sal i 75 grams de mantega lleugerament estovada. Hem de treballar bé la massa, per després modelar una bola i, finalment, ho deixarem reposar durant una hora en un lloc fresc. Una vegada transcorregut aquest temps, hem d'estendre la massa en forma de cercle amb un gruix de dos centímetres. Posem damunt la resta de la mantega, dobleguem en quatre parts, estenem en forma de rectangle i deixem reposar en un lloc fresc durant uns 20 minuts. Després, estenem en l'altre sentit i tornem a deixar reposar. Finalment, modelem una bola i la fiquem en una bossa de plàstic que introduirem en el frigorífic. L'endemà, o quan arribi el moment en el qual vulguem preparar el tortell, afegim a la massa les ametlles moltes i la treballem aixafant-la amb el corró fins a acabar modelant una rosca d'uns vuit centímetres de gruix. Després, se li donen uns petits talls a les vores i s'introdueix la sorpresa. Per finalitzar la nostra recepta, col·loquem el tortell en una safata de forn humitejada, el pintem amb ou batut i enfornem a temperatura mitjana durant 20 minuts o fins que adquireixi color daurat. Fruita gebrada? Si volem afegir fruita gebrada, podem comprar-la en un supermercat i estalviar-nos aquest treball. Però si volem fer-la a casa, podem triar taronja, que sol combinar molt bé amb aquest dolç. Per a fer-la, hem de filetejar la fruita amb el gruix que vulguem i aboquem en una paella o cassola àmplia un litre d'aigua i mig quilo de sucre que posarem a escalfar. Hem de remoure lleugerament fins que es dissolgui tot el sucre en l'aigua. Després, afegim els trossos de taronja que hem tallat i ho deixem bullir fins que les rodanxes de la fruita es tornin lleugerament transparents en el seu interior. Hem d'estar atents de no passar-nos perquè no es converteixi en caramel. Aproximadament ho deixarem una hora a foc lent.