A molts ens ha passat a l'inici de la vida adulta. Et veus fora de la casa familiar, potser no tens gaire experiència a la cuina i has de buscar-te la vida per alimentar-te cada dia d'una forma sana i variada. Sorgeixen mil dubtes. Des de com es prepara un determinat plat, a com s'han de conservar els aliments. En les següents línies proposem una sèrie de senzills trucs amb els quals iniciar-te entre fogons sense sobresalts.

Com conservar els aliments

Probablement, tinguis a mà una nevera. Assegura't que està entre 4 °C i 6 °C de temperatura. Mira de no omplir-la en excés i mantén-la neta, sense utilitzar productes agressius per a això. Guarda els aliments protegits (el paper film, el paper d'alumini i els tuppers seran els teus millors aliats) per evitar que es barregin olors. Presta atenció a les dates de caducitat. I si és possible, mira de mantenir un ordre. A més, les coses que no prevegis consumir a curt termini, pots congelar-les, també embolicades de manera adequada.

Trucs per al microones

En moltes ocasions, el microones és l'electrodomèstic perfecte per escalfar aliments de manera ràpida i còmoda. Malgrat això, convé tenir presents certes precaucions, com el fet d'utilitzar recipients adequats (compte amb introduir metall o alguns plàstics no resistents) o tapar el menjar, especialment quan porti alguna salsa, amb una tapadora específica per a aquesta finalitat o amb un plat invertit.

Estris de cuina

Intenta tenir un joc complet: ganivets de diversos tipus, escumadora, cullerot, cassons, coladors, peladors, ratlladors i, per descomptat, els coberts que necessitis. A més, unes manyoples per subjectar recipients calents t'ajudaran a prevenir accidents, els draps de cuina et facilitaran la neteja i si aconsegueixes un davantal evitaràs tacar les teves peces preferides en algun accident culinari.

Compte amb les paelles

En els últims anys, les plaques vitroceràmiques s'han consolidat com el recurs principal per cuinar des de la placa de cocció. No obstant, no totes les paelles són aptes per al seu ús en aquestes. Vigila bé que tinguin el símbol corresponent, i intenta que siguin antiadherents. Faràs més senzill tot el procés de cuina, i evitaràs que els aliments es deteriorin. Utilitza una mica d'oli per evitar que les paelles puguin arribar a cremar-se.

Neteja i ordre

Com més espai tinguis a la cuina, més fàcil et serà organitzar-te. Una placa de cocció espaiosa és la base de tot. Sigues conscient d'on és cada estri i no deixis les coses a l'atzar. Fes cada dia (si és possible, després de cada vegada que cuinis) una lleugera neteja. T'ajudarà que mai se t'escapi de les mans l'ordre.

Calcula els temps

No hi ha res pitjor que planificar un menjar amb més gent i que a l'hora prevista no estigui encara cuinat. Sigues conscient de quant es tarda a fer cada cosa, pensa-ho per endavant i sigues rigorós amb els terminis. Quan segueixis una recepta, d'entrada, no improvisis. Els temps que marquin seran correctes perquè el plat estigui ben cuinat. I quan ja tinguis més facilitat, ho podràs adaptar tot als teus gustos.

Controla bé les quantitats

Sigues conscient de què menjaràs i què no, i utilitza-ho a favor teu. Per exemple, en elaborar receptes amb arròs, llegums o quinoa, tardaràs el mateix a fer més o menys quantitat, i sempre pots pensar a fer-ne per a diversos dies i guardar una o més racions en tuppers, que et facilitaran la tasca per a dies que vagis amb més pressa.

Un truc per a la rebosteria

Si t'atreveixes amb l'elaboració de pastissos o pans de pessic, fes-los amb temps de sobres, no perquè es consumeixin just després de sortir del forn. El motiu d'això és que sempre és preferible no tallar aquests aliments fins que no estiguin a temperatura ambient. L'estructura interna i la textura estarà així en el seu punt òptim.

Tasta-ho tot

La majoria d’errors es poden corregir durant el procés d’elaboració, però per a això necessitaràs realitzar diverses proves. Al llançar sal o condiments, és preferible quedar-se curt inicialment. Després de tastar-ho, sabràs si està en el seu punt o si hi has d’afegir més quantitat. Ah, i si els aliments són calents, ves amb compte amb no cremar-te al tastar-los.

Deixa't ajudar

Si amb tot l'anterior continues tenint dubtes, segur que sempre tens a prop algun amic o familiar amb més perícia a la cuina. Demana ajuda. Donar i rebre consells és senzill, i entre diverses persones es pot arribar a perfeccionar qualsevol tècnica. A més, sempre pots arribar a l'acord que d'altres et prestin la seva ajuda i t'ensenyin, mentre tu els convides a dinar... fins i tot al vi.