Una de les grans novetats de l’edició en curs del Mobile World Congress és la presentació en societat del metavers, una realitat paral·lela on tots serem avatars i interactuarem entre nosaltres en escenaris digitals. I sí, també anirem a restaurants. Llavors, ¿com s’entén el menjar en un espai no tangible? Tot i que encara sigui difícil de comprendre, tot sembla indicar que ens dirigim cap allà, amb Mark Zuckerberg, Elon Musk i companyia pilotant la nau.

Potser en un futur llunyà l’ésser humà es podrà alimentar d’ones elèctriques, però de moment no és el cas. Així que el metavers haurà d’oferir una proposta culinària híbrida, i ja hi ha diversos exemples de com poden interactuar el pla digital i el real. Gary Vaynerchuk, que va començar com a crític de vi i ara és un reconegut inversor de l’ecosistema digital amb més de 3 milions de seguidors a Twitter, està a punt d’obrir a Nova York el primer restaurant NFT.

El Flyfish Club, que és com s’anomenarà el local, serà perfectament real. De fet, aquest emprenedor americà d’origen bielorús no inventa res nou, sinó que actualitza una cosa ja coneguda: els clubs privats. La diferència és que la membresia s’adquirirà a través del metavers i en forma d’NFT (‘non-fungible token’). Qui posseeixi un ‘token’ tindrà accés lliure al local, especialitzat en peix i marisc, i una altra sèrie d’avantatges.

En aquest sentit, hi ha diversos tipus de ‘tokens’ i, per tant, una escala de privilegis que va en augment segons el preu que s’ha pagat –en criptomonedes– per ser-ne membre. La versió bàsica s’aconsegueix pagant 2,5 ‘ethereums’, que equivalen a gairebé 5.500 euros. Menjar a part, és clar.

Sales virtuals amb menjar a domicili

Aquest exemple és reservat només a les elits, però qualsevol restaurant podrà tenir la seva rèplica en 3D al metavers i treure’n partit. «En poc temps començarem a utilitzar sales d’oci virtuals per veure una pel·lícula o un concert amb els nostres amics o família, cadascú a casa seva. I disfrutarem d’un refresc i una pizza, tot comprat al metavers, que ens arribarà a domicili», prediu María José González, cofundadora i directora creativa d’DR Digital Agency, que compta amb un departament especialitzat en aquest món de realitat virtual.

De fet, les cadenes de menjar ràpid ja s’estan posant les piles i, per exemple, l’americana Chipotle ha creat la seva rèplica virtual a la plataforma de jocs Roblox, on ofereix codis de descompte.

Però també hi podrà haver una versió en el sentit contrari. «L’experiència real cobrarà més i més valor d’aquí uns anys quan la vida al metavers sigui una mica normal. Els restaurants podran enriquir l’experiència sensorial amb unes ulleres de realitat virtual amb què els comensals podran veure com s’han preparat els plats o d’on procedeixen els ingredients. Les opcions són tantes com la creativitat que es tingui», explica María José González.

Per a les marques d’alimentació, afegeix, aquest univers digital pot ser una bona oportunitat per crear el seu propi espai on vendre els seus productes i oferir experiències de valor afegit. En certa manera, estem parlant de botigues ‘online’ enriquides amb realitat virtual, per lax, i ens mourem lliurement des de casa nostra gràcies a un entorn 3D.

Tanamteix, sempre es pot anar un pas més enllà. La ‘start-up’ <strong>OneRare</strong> està construint un metavers centrat en el menjar, cosa que ells denominen un ‘foodverse’. Expliquen que, òbviament, la cuina és una cosa real que s’ha de disfrutar en persona, però afegeixen que hi ha molt terreny per crear altres experiències «immersives i gamificades» entorn de la gastronomia i els xefs. Asseguren que volen ‘mengificar’ el ‘blockchain’, signifiqui el que signifiqui això.

Receptes en NFT a la venda

La combinació de metavers, actius no fungibles i criptomonedes obre la porta a negocis inconcebibles fa uns anys. Igual que s’estan venent mems, gifs i fins i tot obres d’art fragmentades en format NFT (que permet garantir la seva autenticitat i originalitat) per grans sumes de diners, també pot arribar a comercialitzar-se el coneixement gastronòmic de la mateixa manera.

«Qualsevol arxiu digital es pot convertir en NFT, també una recepta de Ferran Adrià firmada. L’interessant és que tots podrem tenir actius al metavers i vendre el que considerem que té valor, com una recepta de l’àvia», comenta la cofundadora d’DR Digital Agency.

Tot això ara sona molt estrany i té certs aires distòpics. Però la breu història del segle XXI demostra que els canvis tecnològics arriben a l'estil de Juli Cèsar: ‘veni, vidi, vici’. Així que no és descartable que en un futur no gaire llunyà ens trobem demanant menjar al metavers o cuinant receptes comprades amb criptomonedes.

I, de nou, sempre es pot anar un pas més enllà. El fundador de Tesla i SpaceX, Elon Musk, està impulsant un projecte de desenvolupament de microxips cerebrals. Això significa que potser sí que serà possible disfrutar d’un menjar a través d’impulsos elèctrics procedents d’un univers paral·lel virtual. Tret que Skynet acabi abans amb tots nosaltres, és clar.