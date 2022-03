Robert de Niro ja ha tastat la cuina de Joan Roca. Ho va fer aquest dimarts menjant el que s'ha considerat "el menú més car del món" i que van elaborar el xef gironí amb Mauro Colagreco, Quique Dacosta, José Andrés i Martín Berasategui.

L'actor, acompanyat de la seva parella, Tiffany Chen, va ser el convidat estrella de la fira Madrid Fusión que, a canvi d'apadrinar l'esdeveniment gastronòmic, va cobrar-s'ho degustant l'exclusiu menú cuinat per alguns dels millors xefs d'escala mundial.

"Era una delícia veure'l menjar. No sabeu com escurava cada plat amb pa", assegurava Berasategui, qui ha explicat que l'actor en tot moment va mostrar un "interès espectacular" per la gastronomia espanyola.

Dos principals i unes postres

El menú estava conformat per 16 plats: sis aperitius, vuit principals i dues postres. Pel que fa a les menges elaborades per Joan Roca, el gironí va cuinar un parell de plats principals (contesa d'espàrrecs blancs i tòfona, i gamba marinada en vinagre d'arròs) i unes postres (almívar de llet, gelat de llet d'ovella, escuma de quallada d'ovella, iogurt d'ovella i núvol).

"Tots pensàvem que no s'ho acabaria, el menú en si ja era un repte, perquè eren uns plats contundents, però tots i cadascun dels plats tornaven a la cuina buits i escurats, i fins i tot ens ha dit que li guardéssim el que sobrés, que s'ho volia menjar en un altre moment", afirmava el cuiner gironí.

"S'aixecava de la taula, venia a la cuina a veure com elaboràvem els plats, ens preguntava com es feien i què era cada producte, ho gravava tot en vídeo. No he vist gaudir a ningú en tota la meva vida com a ell", deia Quique Dacosta.

De Niro s'ha atrevit a tallar pernil

Tots els cuiners han volgut destacar de l'actor la seva proximitat, amabilitat, simpatia i generositat. "Hem rigut un munt. De fet, quan s'ha deixat anar, li ha tret el ganivet del pernil a Raquel Acosta i s'ha posat a tallar-lo ell", explica el mateix Dacosta, que afirma que l'actor l'ha tallat "a daus".

El menjar exclusiu ha tingut lloc en el Mandarín Oriental Ritz, en concret a la suite reial de l'històric hotel madrileny, inaugurat el 1910 i que fa ara un any va reobrir les seves portes després de la seva major reforma en 110 anys.