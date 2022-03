Que la fi del món no m'agafi sense un croissant a la butxaca, per l'amor de Déu. Pocs invents reparteixen tanta felicitat com aquest caprici universal nascut a Àustria i criat a França. Només un vampir incapacitat per menjar li diria que no a un bon croissant, especialment en aquesta època d'insània gurmet. Els obradors de Barcelona estan en estat de gràcia. El croissant s'ha vestit de gala amb les millors mantegues i masses pasta de full. Els més bojos es presenten farcits de fantasia i et criden des dels aparadors de les pastisseries. Les tradicionals formes amb banyes han donat pas a cruixents zigurats embruixats de magma, a punt d'erupcionar al teu paladar. Aquests santuaris del croissant juguen en una altra lliga: benvinguts siguis al club de la mitja lluna.

A calçot obert. Moderna tradició

De tiramisú, de melmelada de gerds, de pastís Sara… A La Cantonada no van curts de croissants explosius. Tenen un peu al forn de barri de tota la vida i un altre a les noves tendències confiteres, i en aquesta Terra Mitjana del croissant artesà fabriquen unes peces vistoses i apetitoses que tenen una legió de seguidors. Tradició i modernitat ballen harmoniosament a les seves generoses creacions. Per si no n'hi hagués prou, els divendres posen a la venda un invent sorprenent: el croissant de calçots, amb la seva salsa romesco i ració extra de molonitat… Obligatori cruspir-lo amb pitet. Dos de Maig, 314. Instagram: @lacantonada.fornpastisseria

Urban pasta de full. L'ull del tigre

Els croissants de Le Tigre Cakes són explosions a escala còsmica. En aquesta pastisseria urbana de nova generació no escatimen amb la mandanga. I la seva generositat no només s'aprecia en la quantitat, sinó en la qualitat del producte: matèria primera d'alta volada, elaboracions diàries, alveolo power a la massa, capes i capes de cruixent felicitat… I amb uns farcits salvatges que exploten cap a fora amb violència i es vessen als teus dits. El seu croissant de Pantera Rosa, inspirat en el pastisset dels vuitanta del mateix nom, ja és llegendari, però no li faltis el respecte al de Red Velvet o al Terminator de Nutella, un panzer sobrecarregat de crema de cacau, que es cobra vides, ànimes i tot el que se li posi al davant. Diagonal, 430. letigrecakes.com

Croissants sants. Sabor campió

Albert Roca és un geni de la pastisseria. No ho dic jo, és el que pregonen els seus croissants còsmics cada vegada que els mossegues. Sense additius, ben fermentats, amb una pasta de full impossible i un alveolat d'una altra galàxia, els croissants d'Albert denoten una dedicació pròpia d'un plat de restaurant, no debades Sant Croi ha aconseguit el premi al millor croissant de mantega d'Espanya en dues ocasions. I merescut ho té, el chucho-croissant és per a majors de 18 anys. El de gianduja pega duríssim al paladar. I el de mascarpone, oh, el de mascarpone… Al meu organisme han entrat molts croissants de mascarpone memorables, però el de Sant Croi és com retrobar-te amb el teu primer amor: tot tendresa, espurna i sensualitat a flor de pasta de full. Pàdua, 91. Bassegoda, 56. santcroi.com

Illa Fantasia. La massa de Pol

Pol Torres pertany a una nova fornada de pastissers que li ha perdut la por al funambulisme sense xarxa. A The Bakers floreixen algunes de les creacions més boges que servidor ha tastat en format croissant. Pol treballa els petitons amb dedicació nipona, cuida la massa i fermentació, rebutja les mantegues chichinabo, i busca una croissant amb un laminat exterior cruixent i unes bombolles com pilotes de golf a la molla. M'encanta la senzillesa i grandiositat del seu croissant de tonyina, però als dolços hi ha el mambo: el de xocolata amb taronja o el de poma al forn amb canyella són bitllets d'anada i tornada al paradís. A primera i a preu low cost. I que no faltin els croissants temàtics per a festivitats, com el de botifarra d'ou per Setmana Santa o el de crema de taronja i pinyons per a Sant Joan. Padilla, 168. www.thebakers.es

Parada a boxes. Cromat pistatxo

Si això fos un article d'automobilisme, ara tocaria parlar dels Ferraris. Els croissants d'autor de Brunells són cotxes d'alta gamma. Bestioles amenaçadores, amb els acabats més exquisits del mercat. Aquesta pastisseria fundada a mitjans del XIX i rescatada no fa gaire va guanyar el premi al millor croissant de mantega d'Espanya el 2020 amb tota justícia, i manté el nivell en les seves creacions de més cilindrada. Els seus croissants d'autor rugeixen amb ferocitat a les vitrines (prometo que un dia en vaig provar un de moniato), però hi ha un exemplar que fa flames i fumerades, un enginy no apte per a conductors llecs: el croissant de pistatxo, un contundent monoplaça d'alta pastisseria, un Fórmula 1 de pasta de full suprem i gran esponjositat que amb prou feines pot contenir l'allau de crema de pistatxo. És un «mostre», Rosario Flores dixit. Princesa, 22. brunells.barcelona

El més gran. Amor immens

Van ser dels primers a apostar pel croissant d'alta pastisseria i la marca Hofmann continua sent un referent en aquest camp. Pocs croissants poden competir amb les seves peces artesanes -el de mascarpone i el de gerds segueixen trencant cors de nutricionistes-, però en la seva àmplia teranyina de mitges llunes destaquen els seus croissants XXL. Parlem de peces que aixafarien el teu gos salsitxa i que triomfen en celebracions grupals. I que no t'espanti el seu volum, els estàndards de qualitat són els mateixos: escorça pasta de full solcada per mil i una capes, massa escumosa i farcits cremosos a raig. La mida no importa, diuen. A Hofmann no hi estan d'acord. Flassaders, 44. hofmannpasteleria.com

‘Boutique’ del llaminer. Cons màgics

La massa de croissant és a l'Atelier el que l'espècia a 'Dune'. A la 'boutique' de Ximena Pastor i Eric Ortuño, una de les ments més creatives que he conegut al món del dolç, manipulen aquesta matèria com si fos una pedra preciosa i la converteixen en gairebé una obra d'art. La joia d'aquest museu boig és sens dubte el croissant en forma de con, una genialitat amb infinits farcits que ja s'ha convertit en un dels vaixells insígnia de la casa i resumeix a la seva silueta triangular la filosofia d'excel·lència i llibertat creativa. 'Atelier. Pots comprar-los per separat o gaudir-los al seu majestuós brunch els caps de setmana. Per cert, a l'estiu tenen gelats amb con de croissant! Comptant els dies perquè torni el caloret. Viladomat, 140. latelierbarcelona.com

Lil’ Cruasán. Petit vici

Amor, he encongit els croissants. Si a Hofmann tenen el més gran, a Mistral tenen el més petit. Però no per això el menys addictiu. Al contrari, els cèlebres minicroissants d'aquesta concorreguda fleca són una bogeria. Tenen la mida d'una crispeta, però el seu umami és incommensurable. No se m'acut tortura més cruel que menjar-ne només un. I és que tant els minis clàssics com els minis de xocolata haurien de ser perseguits per la DEA: segur que Ozzy Osbourne els polvoritzaria i se'ls esnifaria. Ronda de Sant Antoni, 96. Torres i Amat, 7. Astúries, 35. fornmistral.com

Passió maragda. Llum verda

Al costat de Hofmann, Takashi Ochiai és una de les pastisseries pioneres en l'art del croissant boig. Els adeptes als croissants d'aquesta veterana església catalano-nipona no volen ni sentir a parlar d'un altre lloc. I és comprensible, quan t'acostumes als seus suculents artefactes artesans estàs atrapat i ja no en pots sortir. El seu croissant de te matxa, una peça copiada fins a la sacietat, s'hauria de proclamar patrimoni cultural de Barcelona. El món es para i les pupil·les es dilaten quan creues les seves làmines pasta de full, assaboreixes la mantega, t'endinses en les alveolades profunditats de la peça i et topes amb la gloriosa mus verda de matxa… Tant de bo tinguessis un cartellet de 'No molestar'. Comte Urgell, 110. ochiaipastisseria.com

Classe alta. Brioixeria sublim

Ha guanyat dues vegades el premi al millor croissant d'Espanya. A Canal no estan per a bromes. Els seus majestuosos croissants no són barats, però més car és un paquet de Ducados i bé que alguns en compren. Si vols degustar-los en família, a la seva botiga online pots comprar un pack amb 6 croissants farcits de la casa, entre ells el de pistatxo, el de tatin de poma o, el meu favorit, el croissant de lemon pie: un somni pasta de full amb guspires cítriques que arrencarà els gemecs més estrepitosos a platea. Pots comprar-los per separat a les botigues, però cal anar-hi de bon matí: volen. Calvet, 15. Muntaner, 566. canal.es