Dolça per excel·lència, la xocolata en les seves mil formes alegra els paladars de milions de persones, des de temps immemorials a Amèrica i una mica menys a Europa, on el cacau va desembarcar cap al 1500 amb les primeres expedicions que arribaven a Espanya des de l'altra banda de l'Atlàntic. Amb els segles, les receptes per barrejar la principal matèria primera, el cacau, amb sucre i altres productes, han adquirit gairebé la categoria de ciència, mentre que nombrosos estudis s'han afanyat a rastrejar els misteriosos ressorts que és capaç d'activar al nostre cervell.

Una bona idea per gaudir com nens d'aquest àpat és la mousse, unes postres irresistibles tant pel seu sabor com per la seva textura esponjosa, aquell detall que marca la diferència respecte a altres elaboracions. Si volem que ens surti perfecta, només haurem de seguir algunes claus. Tot i que n'hi ha diferents variants, aquesta és una recepta senzilla i pràctica: Ingredients (per a quatre persones): 170 g de xocolata negra (amb almenys un 70% de cacau)

50 g de mantega

50 g de sucre

3 ous

Sal Elaboració Foneu la xocolata i la mantega en un bol ampli al bany maria o al microones. Si trieu aquesta segona opció, podeu anar a poc a poc per no excedir-vos. Remeneu-ho per barrejar-ho bé.

Trenqueu els ous, separeu els rovells de les clares i reserveu-ho en recipients diferents.

Mentre es tempera la barreja de la xocolata amb la mantega, bateu les clares. Per fer-ho, cal posar una mica de sal i el sucre (al gust i en tandes) a les clares dels ous i bateu-les a mà o amb una batedora elèctrica fins que quedin al punt de neu.

Al bol de la xocolata i la mantega, poseu-hi els rovells i bateu-ho perquè tot s'integri bé.

Aboqueu a poc a poc, per parts, les clares muntades sobre la barreja de la xocolata, la mantega i els rovells, remenant amb moviments envoltants a mesura que s'integrin els ingredients. Aquest pas donarà a les postres la seva textura característica.

Una vegada feta la mousse, només queda repartir-la en els recipients en què els degustareu i deixar-los un parell d'hores a la nevera abans de servir-los.