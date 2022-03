La pandèmia ha comportat unes "pèrdues econòmiques brutals" i el tancament de Disfrutar Events per a Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, cuiners i propietaris de Disfrutar (Barcelona) -cinquè millor restaurant del món- i de Compartir (Cadaqués), però la gestió els ha permès no sols mantenir-los, sinó obrir-ne un altre.

"En 2020 estàvem en un moment dolç, amb Disfrutar molt consolidat i Cadaqués molt madur; esperàvem l'enlairament de Disfrutar Events, que vam obrir el 2019. Amb la pandèmia es comença a qüestionar el futur de la cuina creativa com la que fem a Disfrutar, dels menús degustació llargs, de restaurants amb una inversió humana molt gran... Molta gent ens deia que havíem de canviar el model", explica a Efe Xatruch.

El trio dedicava les jornades del confinament a "maratonianes" reunions virtuals, a fer pressupostos i a prendre decisions; "la més dolorosa" el tancament de Disfrutar Events perquè van preveure que la celebració d'esdeveniments trigaria més a recuperar-se.

Malgrat els anuncis de la Covid que deien que acabaria amb la creativitat gastronòmica, Xatruch, Castro i Casañas van decidir "continuar sent fidels" a la seva manera d'entendre l'hostaleria i la cuina, "donant molt afecte a l'equip i al client". "Si hem de morir, que sigui amb les botes posades", van acordar.

Van suportar els "molts tancaments" que va patir el sector a Catalunya, van fundar CXC per a organitzar un servei de menjar a domicili i una botiga virtual -"avui perdura i esperem que segueixi molt temps", indica-, van millorar l'espai de Disfrutar i van crear noves tècniques i conceptes.

També van ser "molt honestos" amb els seus equips, amb els que han aconseguit construir una "família professional, cohesionada i millor" de la que els tres estan "molt orgullosos".

Amb aquestes accions han assolit que "avui els restaurants siguin millors, alguna cosa que reconeixen els clients, i això et dona ales i mitiga el sofriment personal i professional" que van passar en aquest "sot tan gros".

Amb un ull posat en el "drama de la guerra a Ucraïna" i "sense saber què vindrà", han decidit obrir a primers de maig Compartir a Barcelona, incorporant a un dels caps de cuina de Gaudir, Nil Dulcet, com a soci i director del nou espai.

Situat a 550 metres de Disfrutar, amb capacitat per a 80 comensals i un tiquet mitjà d'entre 50 i 60 euros, "no és un copia i enganxa de Compartir de Cadaqués, sinó la seva essència posada a Barcelona", amb alguns dels seus clàssics i nous plats.

A Culinary Action!, amb el qual el BCC vol donar "recursos i coneixements al sector" per a anticipar-se als canvis, ha indicat el seu director, Joxe Mari Aizega, també ha exposat el seu cas Martina Puigvert, de Les Cols (Olot, Girona), qui ha posat l'accent en l'aposta per la sostenibilitat: "Continuem qüestionant i avaluant les nostres bones pràctiques constantment amb la finalitat d'aconseguir una circularitat màxima".

Producte local i de temporada, recuperació de varietats autòctones de la zona per a conservar el patrimoni natural i culinari o ingredients ecològics obtinguts a través de l'agricultura regenerativa són algunes de les accions de Puigvert, les seves germanes i la seva mare, Fina Puigdevall, en Les Cols.

"Però per a nosaltres sostenibilitat és garantir el benestar animal, confiar en els productors locals, reduir l'ús de plàstics, reciclar i alimentar-se d'energies renovables. Defensem i apliquem la sostenibilitat com a filosofia de vida i una guia per al procés creatiu", ha referit a Efe.