El restaurant madrileny Junk Burger és el somni de dos joves en la vintena, Javier Alfonso i Carlos Arias, que volien «rebentar el mercat de les hamburgueseries a Espanya». Per fer-ho, se'n van anar a Nova York a buscar l'essència de l'hamburguesa de tota la vida, la 'smash burger'. Van obrir just abans de l'arribada de la pandèmia i van subsistir amb una 'food truck' «enorme, com l'autobús escolar dels Simpson». La seva curta història ha marcat una altra fita amb el seu triomf en el segon Campionat d'Espanya d'hamburgueses. L'han aconseguit amb la seva doble 'smash burger'.

Deliciosa crosta caramel·litzada ¿Què és una hamburguesa 'smash'? Encara que sembli una nova moda, en realitat és una de les maneres més tradicionals de preparar l'hamburguesa, i es remunta a l'època de la Gran Depressió als Estats Units. Abans que hi hagués 'burgers' amb rul·lo de cabra, 'foie' i tota mena d'afegits impossibles, als Estats Units preparaven hamburgueses molt fines que aixafaven contra la planxa calenta, cosa que provocava la reacció de Maillard a la màxima superfície de carn possible i generava una deliciosa crosta caramel·litzada. Els nois de Junk Burger estan actualment d'obres, però ens han cedit la recepta de la seva doble 'smash burger' per a tots els que us atreviu a preparar a casa la vostra pròpia versió d'aquesta hamburguesa de premi. Compte, té una salsa 'secreta' (la fórmula de la qual no ens han volgut revelar), però us donem una alternativa. Ingredients 240 grams de carn picada de vaca rossa gallega

4 talls de formatge 'cheddar'

2 tires de bacó fumat

Un panet tipus brioix amb llavors

Sal

Pebre

Mantega

Salsa secreta

Maionesa Elaboració Torreu les tires de bacó a la planxa fins que quedin cruixents. Reserveu-les. Fer dues boles amb la carn salpebrada. Aixafeu-les sobre una planxa o paella calenta. No és necessari afegir-hi oli, amb el mateix greix de la carn n'hi ha prou. Gireu-les quan s'hagi format la crosta i repetiu l'operació per l'altra banda. Al final, les dues cares de cada hamburguesa han d'haver generat aquesta crosta deliciosa. Poseu dos talls de formatge 'cheddar' a sobre de cada hamburguesa. Obriu el pa de brioix, unteu-lo amb una mica de mantega i torreu-lo a la planxa. Munteu l'hamburguesa afegint-hi un raig de salsa 'secreta' (des de Junk Burger només ens han dit que es combina amb maionesa, així que podem preparar un quètxup casolà i barrejar les dues salses).